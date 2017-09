TFC : Les Girondins et leurs prédictions, Dupraz « s’en fout complet »

Dans : TFC, Bordeaux, Ligue 1.

Interrogé en conférence de presse avant le derby contre Bordeaux ce vendredi (20h45), l’entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz s’est encore lâché.

Même s’il affirme entretenir de bonnes relations avec tous ses homologues de Ligue 1, le technicien haut-savoyard ne s’est pas gêné pour glisser un petit tacle à Jocelyn Gourvennec, le coach des Girondins qui prédit une grosse pression toulousaine en début de match. « Il y a quand même de l'incertitude dans le football, je ne sais pas ce qu'il va se passer, au contraire de Jocelyn, a réagi Dupraz. J'ai des souhaits, des rêves. Mais à partir de 20h45, on arrête de rêver, on est dans le factuel. On verra bien ce qu'il se passera. »

Et lorsqu’un journaliste l’interroge sur le début de saison de Bordeaux, le chef d’orchestre du Téfécé n’a pas montré un réel intérêt. « Je n'ai rien à juger, je ne suis ni censeur, ni avocat, ni procureur et très franchement je m'en fous complet, a-t-il répondu. Si tu me poses des questions sur le TFC, là ça m'inspire d'avantage. (…) Je ne crains rien ni personne parce que le seul endroit où je me sens en sécurité depuis toujours, c'est le rectangle vert. » De quoi lancer les hostilités avant ce derby de la Garonne.