ASSE : Selnaes n’a rien à faire à Saint-Etienne avoue Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis son arrivée en février 2016, Ole Selnaes (22 ans) n’a jamais vraiment répondu aux attentes à l’AS Saint-Etienne. Pourtant, le milieu de terrain s’est solidement installé dans le onze de départ.

En effet, l’ancien joueur de Rosenborg plaît beaucoup à son entraîneur Christophe Galtier, lequel apprécie particulièrement la qualité de passe et la vision du jeu du Norvégien. A tel point que le technicien lui prédit un grand avenir, loin du club stéphanois.

« Sans aucunement le comparer avec eux, les grands joueurs sortent toujours du cadre. Ils sont atypiques. Je ne dis pas que Ole est un grand joueur. Pas encore. Il a un grand potentiel, très grand. Et est un peu différent, a décrit le coach des Verts, interrogé par le média norvégien Josimar. Tous les joueurs qui ont un truc en plus sont un peu différents. La force de caractère est une qualité, il est indispensable de l’utiliser. Il a dû prendre le temps de s’intégrer, de s’installer dans sa nouvelle vie. Il est difficile de quitter ses parents, sa maison. »

L’ASSE, un « tremplin » pour Selnaes

« J’ai les idées très claires dans ma tête. Il était évident pour moi que je devais libérer de l’espace pour lui cette saison, c’est un joueur en qui j’ai une grande foi, a ajouté Galtier. C’était très clair entre nous dès le début, et je parle beaucoup avec lui à ce sujet : Saint-Etienne doit être un tremplin pour lui sur le chemin d’une carrière qui doit le mener encore plus loin et plus haut. » Mais pour attirer l’attention de clubs plus huppés, Selnaes devra augmenter son niveau de jeu.