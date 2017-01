Rennes : Une offre à 9 ME, et Grosicki s’envole pour Hull City

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Décidément, Kamil Grosicki aime jouer avec le feu. L’été dernier, son transfert lors du dernier jour du mercato avait échoué faute de temps et d’un accord définitif entre Rennes et Burnley. Cette fois-ci, l’ailier polonais a été dispensé de l’entrainement ce mardi, et ne fait pas partie du groupe pour la réception du PSG prévu mercredi. Il a pris la direction de l’Angleterre afin de rejoindre Hull City, qui a effectué une offre proche de 9 ME qui aurait été acceptée par le club breton selon Sky Sports.