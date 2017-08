PSG : Mbappé à Paris, tout est bouclé annonce Marca

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans une information qui étonne tout de même par son côté affirmatif, le quotidien espagnol Marca annonce que tout est désormais ficelé pour le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Selon le journal madrilène, les discussions menées de longue date entre les dirigeants parisiens et le clan du jeune attaquant ont porté leurs fruits depuis déjà quelques jours. Mais c’est bien évidemment le changement d’attitude de l’AS Monaco qui aurait rendu ce transfert possible. Ainsi, le PSG a accepté de payer 160 ME cash, et 20 ME de bonus éventuels, pour récupérer l’international français. Voilà qui permettrait presque au PSG de présenter une facture avec un compte tout rond de 400 ME pour faire venir sa nouvelle attaque composée de Neymar et de Mbappé.

Ce dernier rêvait clairement de jouer à Madrid, affirme Marca, mais le club merengue, qui vient de faire le doublé en Ligue des Champions, n’était pas encore prêt à bouleverser son effectif et à assurer une place de titulaire au natif de Bondy, ce qui a précipité son changement de choix. Le journal espagnol le répète tout au long de son article, l’accord est désormais total, et il n’y a pas de retour en arrière possible pour un joueur qui a fait part de son désir de ne pas prolonger à Monaco au début du mois d’août, ce qui a quelque peu forcé la main du club de la Principauté.