PSG : Il y a deux gros problèmes au PSG balance Lizarazu

Dans : PSG, Ligue 1.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a balayé le FC Metz (5-1) grâce notamment à un trio offensif déjà inspiré. Néanmoins, tout n’a pas été parfait dans la prestation des hommes d’Unai Emery. Consultant pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a pointé du doigt deux problèmes majeurs du groupe parisien : le poste de gardien de but, où Alphonse Aréola n’a encore une fois pas rassuré, et le manque de solution au milieu de terrain, où Blaise Matuidi et Grzegorz Krychowiak n’ont pas été remplacés.

« Ce n'est pas une victoire en trompe l'oeil, le trio offensif marche bien, mais il y a deux gros problèmes dans cette équipe : les gardiens et le milieu de terrain. L'occasion manquée par Rivière aurait pu coûter cher... Il faut qu'Unai Emery fasse quelque chose, qu'il clarifie la hiérarchie ou qu'il change les choses, parce que visiblement, il n'a confiance en aucun des deux » s’est justifié l’ancien latéral gauche des Bleus avant de parler du manque de profondeur au milieu. « Au milieu, on sent que Thiago Motta est le cerveau, qu'il y a Rabiot... Mais quand Verratti ou l'un des deux autres n'est pas là, ça manque de profondeur ». Les dirigeants parisiens ont donc encore du boulot pour les prochains mercatos, malgré les achats conséquents de cet été.