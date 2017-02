OL : Un buteur espagnol à 20 ME pour remplacer Lacazette ?

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Alors qu'il souhaite quitter Arsenal lors du prochain mercato estival, Lucas Pérez serait pisté par l'Olympique Lyonnais.

Transféré l'été dernier du Deportivo La Corogne à Arsenal pour 20 millions d'euros, Lucas Pérez n'est déjà plus en odeur de sainteté du côté du club londonien. Barré par Alexis Sánchez et Olivier Giroud, le buteur espagnol ne ramasse que les miettes, lui qui n'a joué que 457 minutes cette saison. Malgré son triplé contre Bâle en Ligue des Champions en décembre dernier, Pérez n'a pas sa chance à Arsenal. Par conséquent, il envisage clairement de partir. « Si Lucas quitte Londres, et il va le faire puisqu’il n’a aucune chance avec Wenger, c’est pour aller dans un club aussi grand qu’Arsenal. La vérité c’est que Lucas veut partir à tout prix et n’est pas content à Arsenal. Il n’a pas eu la chance de montrer ce qu’il peut faire », a lancé, sur Calciomercato, son agent Rodrigo Fernandez, qui ouvre donc la porte à un départ estival.

Pour cela, Pérez a des portes de sortie en Espagne, en Italie, où le Milan AC le suit donc de près... mais aussi en France. En effet, selon Indiereports, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné sur la situation du joueur de 28 ans. L'été prochain, le départ d'Alexandre Lacazette étant plus que probable, le club lyonnais est donc à la recherche d'un nouveau buteur de classe internationale, et le dossier Lucas Pérez pourrait bien prendre du poids dans les mois à venir. Pour info, l'ancien goleador de La Corogne est estimé à 20 ME.