OL : La piste Retsos s'écroule d'un seul coup

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Supervisé depuis quelques semaines par l'Olympique Lyonnais, Panagiotis Retsos n'a pas raté son rendez-vous avec l'Europe mardi soir, le défenseur de 19 ans de l'Olympiakos étant impeccable lors du match retour des barrages de Ligue des champions contre Rijeka. En s'imposant en Croatie, le club grec a décroché son billet pour la suite de l'épreuve reine en Europe, et en même temps s'est assuré un gros pactole pour cette saison. Voilà qui change totalement la donne concernant Panagiotis Retsos, lequel pourrait finalement ne plus bouger. Car du côté de l'Olympiakos on est bien conscient que le jeune joueur va voir sa valeur augmenter grâce à son talent...et à l'exposition médiatique de la Ligue des champions.

Résultat, les médias grecs affirment ce mercredi que Panagiotis Retsos, qui n'a pas été perturbé par les rumeurs qui l'envoyaient parfois à Lyon, parfois en Bundesliga, ne bougera finalement pas lors de ce mercato. La qualification aurait mis un point final aux négociations en cours, même si il se dit en France que l'Olympique Lyonnais supervisait le défenseur de l'Olympiakos, mais n'avait pas soumis la moindre offre pour le moment.