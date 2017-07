OL : Kemen, cet espoir du club qui n'aura pas sa chance

Dans : OL, Mercato.

Après un prêt convaincant du côté d’Ajaccio la saison passée, Olivier Kemen pensait bien profiter des départs au milieu de terrain pour avoir enfin sa chance à Lyon. Il n’en sera rien. L’ancien joueur de Newcastle a déjà été mis de côté par Bruno Genesio, qui ne compte pas sur lui et l’a envoyé s’entrainer avec la réserve du club.

Ses performances sportives ne seraient pas à la hauteur des espérances du club, qui mise beaucoup sur Tousart et Martins Pereira, mais des problèmes extra-sportifs auraient aussi convaincu l’OL qu’il était plus prudent de se débarrasser de Kemen. Un coup dur pour le joueur, qui a été invité à se trouver une porte de sortie. Il a récemment refusé de rejoindre l’Olympiakos, et attend des offres, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2019. Nul besoin de préciser que Lyon ne sera probablement pas trop gourmand pour libérer le milieu de terrain de 20 ans, qui ne fait visiblement plus partie des plans du club.