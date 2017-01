OL : Genesio n’annonce qu’un seul départ quasi-certain au mercato

Dans : OL, Mercato.

Avec la bataille pour le podium en Ligue 1, la Coupe de France et l’Europa League, l’Olympique Lyonnais ne peut clairement pas se permettre de dépouiller son effectif cet hiver.

Cela tombe bien, peu de départs sont prévus. Pour tout dire, Bruno Genesio n’a pour l’heure qu’un seul nom en tête quand il s’agit d’évoquer un joueur qui ne sera plus dans son effectif en deuxième partie de saison. Si le sujet Clément Grenier est souvent mis sur le devant de la scène, l’entraineur lyonnais pense à Olivier Kemen, qui n’a pas sa chance chez les pros, et pourrait gagner en expérience avec un prêt.

« Des départs ? On verra. Il faut aussi que tout le monde soit satisfait, c’est pareil. On verra d’ici la fin du mercato. Gaspar et Kemen absents aujourd’hui avec les pros mais présents avec la réserve ? C’est juste parce que je ne voulais pas qu’on soit trop nombreux. Après, pour Olivier (Kemen) si on peut trouver un terrain d’entente pour un prêt ça peut être bien pour lui comme pour nous. On a beaucoup de monde au milieu donc, plutôt que de jouer en CFA, c’est mieux qu’il puisse évoluer à un niveau plus en adéquation avec ses qualités et qu’on puisse l’évaluer. Jordy (Gaspar) sera avec nous demain pour les tests », a expliqué l’entraineur lyonnais lors de la reprise de l’entrainement. Nul doute qu’avec son potentiel et son statut de grand espoir, l’ancien joueur de Newcastle ne devrait pas manquer de prétendants pour cette deuxième partie de saison.