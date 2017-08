OL : Deux premiers éléments sur le prêt de Darder à l'Espanyol

Dans : OL, Mercato, Liga.

En attendant son officialisation, on connaît quelques détails du prêt de Sergi Darder à l’Espanyol Barcelone. Le milieu de terrain y est donc prêté pour la saison entière, et une précision de taille est apportée par la Cadena Cope, qui annonce qu’il n’y a pas d’option d’achat obligatoire associée à ce mouvement. Résultat, s’il venait à ne pas convaincre les dirigeants catalans, ou si le prix réclamé par l’OL dans l’option d’achat était jugé trop cher, Darder retrouverait Lyon en juin 2018, à deux ans de la fin de son contrat. Le montant de l'option d'achat devrait se monter à 8 ME selon L'Equipe.