OL : Tolisso avait le profil parfait pour Lyon, pas Darder

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire lors des trois premiers matchs de la saison, Sergi Darder a finalement rejoint l’Espanyol Barcelone au mercato. Il faut dire que l’ancien milieu de terrain de Malaga n’a pas franchement réussi à s’imposer à Lyon, après deux saisons mitigées, durant lesquelles il aura disputé 48 matchs de championnat sous les couleurs rhodaniennes. Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, Phlippe Violeau, ancien de l’OL, explique que le style de Corentin Tolisso collait mieux à la Ligue 1 et au style de jeu de Bruno Génésio. « Corentin Tolisso présente le profil idéal du footballeur moderne. Il a beaucoup d’impact physique dans la récupération et une capacité à se projeter vers l’avant très intéressante. Quand on prend le nombre de buts qu’il a marqué l’an dernier, pour un milieu de terrain c’est assez exceptionnel ».

« On n’a pas besoin d’être techniquement exceptionnel pour évoluer à ce poste-là. Il faut simplement une bonne technique générale, une technique sûre. Le plus important c’est d’imposer sa présence » explique-t-il également. Autre ancien du club évoluant au Groupama Stadium, Jean-Marc Chanelet prend l’exemple de Ngolo Kanté. Beaucoup de physique, un peu de technique, le mélange que Sergi Darder n’a jamais trouvé à Lyon. « En Angleterre, Kanté a prouvé qu’il ne fallait pas être une montagne de muscles et avoir une technique fabuleuse pour être le meilleur joueur ». Du côté des supporters de l’OL, ce départ laisse des regrets, tant le potentiel du joueur semblait important…