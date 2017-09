OL : Darder l'avoue, la Liga c'est plus facile que la L1

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Désireux de quitter Lyon, Sergi Darder a obtenu gain de cause en rejoignant sous la forme de prêt l’Espanyol Barcelone. Son départ ne pouvait se faire que pour un club de Liga, tant le milieu de terrain lyonnais avait compris qu’il n’avait pas vraiment sa place en Ligue 1.

Comme beaucoup de joueurs hispaniques ou sud-américains avant lui, l’ancien de Malaga a fait le constat que le championnat de France faisait la part belle aux joueurs physiques, et qu’il était très difficile d’y imposer sa technique, notamment au milieu de terrain. La preuve avec cette aveu dans un entretien au quotidien AS, où l’ex-lyonnais reconnaît qu’en Espagne, il a tout de même plus le temps de faire le jeu. « En France, il y a des joueurs très physiques. Je ne pouvais pas rivaliser avec eux, alors j'ai appris à utiliser mes armes. Je crois que c'est plus facile de jouer en Espagne qu'en France », a reconnu Sergi Darder, qui même à Lyon n’a jamais vraiment su s’imposer, malgré ses qualités techniques incontestables. Un aveu qui a le mérite d'être franc et honnête.