OGC Nice : L'agent de Sneijder est cash face à la rumeur !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

En faisant revenir Hatem Ben Arfa en Ligue 1, ou en s'offrant Mario Balotelli, l'OGC Nice a prouvé que Jean-Pierre Rivère était un président malin et qu'il était capable de réaliser de superbes coups au mercato. Alors, lorsque la rumeur du possible intérêt du Gym pour Wesley Sneijder est sortie, personne n'a trouvé cela extravagant, d'autant plus que le meneur de jeu international néerlandais est désormais libre depuis sa rupture à l'amiable avec Galatasaray.

Cependant, l'agent de Wesley Sneijder, qui était mercredi à l'Allianz Riviera, a mis les pieds dans dans le plat et a nié que des négociations soient déjà en cours. « J’étais présent lors du match contre l'Ajax, mercredi, car je m'occupe de certains joueurs du club d'Amsterdam. J'ai découvert ce stade et ce public fantastiques, mais nous n'avons absolument pas discuté de Wesley avec les dirigeants niçois. Peut-être y aura-t-il un intérêt plus tard. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. On va voir. Il a l'avantage d'être sans contrat », a précise, dans L’Equipe, Guido Albers, histoire de rétablir la vérité.