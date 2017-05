FCN : Heureux avec Conceiçao, Gillet réclame une chose pour rester

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Ravi de la prolongation de contrat de Sergio Conceição, Guillaume Gillet lie de nouveau son avenir du côté du FC Nantes... à condition qu'il change lui aussi de statut.

En l'espace de cinq mois, Nantes est passé d'un temple en ruines à un club historique redevenu bankable. Et cette révolution réussie porte le nom de Sergio Conceição. Arrivé en décembre, l'entraîneur portugais a remonté les Canaris aux portes de l'Europe à la huitième place de la Ligue 1. Cinquième meilleure équipe du championnat sur la deuxième partie de saison, le FCN a pleinement profité du travail de l'entraîneur portugais. Et cette histoire d'amour n'est pas prête de s'arrêter puisque que l'ancien joueur lusitanien a prolongé son contrat jusqu'en 2020 après la victoire contre Lorient samedi (1-0). Une bonne nouvelle... qui va en apporter d'autres. En effet, certains joueurs liaient clairement leur avenir nantais à Conceição, et c'était notamment le cas de Guillaume Gillet. Capitaine et véritable pierre angulaire du système de jeu jaune et vert, le milieu de terrain belge veut rester à Nantes, avec comme projet de retrouver la Coupe d'Europe, mais à une dernière condition...

« La prolongation du coach, c’est l’un des critères pour que je reste. Aujourd’hui, il est rempli. Mais il faut se mettre à table avec la direction pour prolonger. Il me reste un an de contrat et je n’ai pas l’intention de rester dans ma dernière année de contrat à 33 ans. Il faut donc parler de la durée. On a de très bonnes relations avec la direction. Ça va arriver très prochainement. Chaque chose en son temps. Le plus important était l’entraîneur. C’est chose faite », a lancé, sur Ouest France, Gillet, qui demande donc à la direction nantaise de le prolonger au-delà de l'année 2018 pour qu'il reste pleinement à la Jonelière.