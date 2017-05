Clash : Dugarry met Evra en PLS après un coup sous la ceinture

Dans : OM, Ligue 1, Info.

Dans un entretien accordé ce week-end à SFR Sport, qui appartient au même groupe que RMC, Patrice Evra avait attaqué fort peu courtoisement Christophe Dugarry, baptisé Duarig par le défenseur de l'OM. Evra avait notamment qualifié le champion du monde 1998 de « seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinédine Zidane a sur ses bijoux de famille ».

Ce lundi, Christophe Dugarry, désormais animateur sur...RMC, a répondu à Patrice Evra et n'a pas ménagé le footballeur marseillais. « Faute de nous faire rêver sur le terrain, il nous fait rire en dehors. Il nous a fait une nouvelle performance médiocre dimanche. Je trouve que sa performance a été plus que passable. C’est plus facile d’insulter les consultants que d’être performant sur le terrain. Je trouve ça pathétique. C’est Patrice Evra le Champions Project ? Moi j’ai connu de vrais leaders à l'OM. Rappelons que ce grand garçon est celui qui a refusé de descendre du bus en 2010. Il ferait mieux d’avoir un peu plus d’humilité. Manquer de respecter à Zizou ne masquera jamais sa qualité de jeu médiocre. Et quand il sera bon sur le terrain, je serai le premier à le crier haut et fort. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si Zinedine Zidane est au courant ? Oui, il est ravi », a précisé Christophe Dugarry, visiblement écoeuré des propos de Patrice Evra.