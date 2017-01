Guingamp : Perdre 3-1 à Nice, c'est abusé lâche Kombouaré

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la défaite à Nice (3-1) : « Pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui se réfèrent au seul score de 3-1, celui-ci peut laisser à penser que Nice a été très fort, mais pour l'avoir joué, nous avons beaucoup de regrets. Il y avait la place pour faire mieux, au moins un nul. J'ai envie de revoir le but qui nous a été refusé en début de rencontre. Nous avons été bons dans le pressing haut et la récupération, mais nous avons manqué de justesse technique et d'efficacité. Nous avons eu des opportunités, mais nous n'avons pas été capables de les saisir. On a vu la différence entre une équipe tueuse, Nice, qui a quatre tirs cadrés et en a mis trois au fond et nous qui n'en n'avons concrétisé qu'un seul sur quatre. Je n'ai pas beaucoup de reproches à faire à mon équipe. En première période, elle a fait ce qu'il fallait ».