SMC : Garande refuse de jouer le Vasilyev caennais

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen battu 1-2 à Monaco et qui a été expulsé après un penalty imaginaire sifflé pour l’ASM) : « On ne va parler que du jeu. Pour le reste, les commentaires sur le penalty ou les petites choses comme ça, ont déjà été faits. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on était venu faire ici et ce qu'on a très bien fait en première mi-temps. On était venus pour ne pas subir, poser des problèmes à cette équipe. On a fait une très, très bonne première mi-temps. On aurait pu ouvrir le score. Ensuite, les faits de jeu font que cela devient plus compliqué. J'ai dit aux joueurs qu'ils auraient mérité de revenir avec quelque chose de Monaco. Les événements ont fait que ça n'a pas été possible mais il faut garder ça pour la suite. Continuons de jouer comme ça. On arrivera à s'en sortir. Le pénalty ? Mais est-ce que ça va changer quelque chose ? Moi, je suis expulsé parce que j'ai juste dit à l'arbitre que c'est une honte de siffler un pénalty comme ça. Et derrière il y a tout qui s'enchaîne. Le coup de gueule de Vasilyev après Lyon ? Vous voulez m'emmener sur un terrain où je ne veux pas aller.»