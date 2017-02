SMC : Caen s'est pris une tarte normande bien méritée

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraineur de Caen, après la défaite 0-4 face à Bordeaux : « J’ai compris que dès l’engagement, c’était mal engagé, on n’a pas entamé du tout comme Guingamp, on a été incapable de presser comme on aurait voulu le faire. Si on baisse un tout petit peu d’intensité, on ne peut pas… Jusqu’à la mi-temps, on n’a pas gagné un duel, et le déchet technique a été énorme. Si on en est là, c’est qu’on n’arrive pas à avoir cette régularité. Il y a sûrement un relâchement quelque part, mais il faut aller chercher les choses, mettre les ingrédients que l’on doit, sentir cette volonté. Là, ce n’était pas le cas, et face à une bonne équipe, ça ne pardonne pas. Les erreurs individuelles sont la conséquence de nos défaillances collectives. Même après le but encaissé, on n’a pas senti de réaction. Le score est mérité pour Bordeaux, c’est une bonne leçon. Cela va être serré au classement jusqu’à la fin, c’est pour ça qu’il faut avoir le bon comportement à chaque fois. Là, on ne l’a pas montré, on a tout loupé ».