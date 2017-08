SMC : Caen ne méritait pas ça, mais ça fait zéro point

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la défaite contre l'ASSE): « On méritait mieux sur ce match.On a mis beaucoup de dynamisme, d’entrain. En un mot, on a joué. On a réussi à presser cette équipe, à se créer des occasions. Il y avait du rythme. On sait qu’on manque de poids au milieu. Sur le but, on perd un duel au milieu et il y a une situation de contre. J’ai vu une équipe qui avait beaucoup d’envie, qui a démontré de la qualité dans le jeu. Techniquement, on a eu moins de déchet. Mais on a perdu (...) Je suis surtout déçu pour les joueurs car ils ont fait le match qu’il fallait. Il nous manque un joueur au milieu, d’expérience, technique. Ivan Santini et Ronny Rodelin étaient en progrès. Il a juste manqué l’efficacité. Les joueurs sur le terrain se sentent plus costauds avec la défense centrale Da Silva – Djiku. Mais la solidité d’une équipe ne dépend pas que des quatre de derrière. Aujourd’hui, j’ai vu une équipe qui n’a pas été récompensée. »