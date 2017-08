Mercato : Karamoh snobe l'OL et l'ASSE, il veut l'Inter

Dans : SMC, Mercato, Ligue 1, OL, ASSE.

Annoncé il y a quelques semaines comme très proche de l'AS Saint-Etienne, les deux clubs ayant même trouvé un accord, Yann Karamoh n'a pas validé ce choix, le jeune attaquant de 19 ans ayant entre temps été contacté par l'Inter. Mais du côté de Caen, on a refusé les deux premières offres du club italien, alors que pourtant Karamoh arrive dans la dernière année de son contrat et pourra partir libre en fin de saison.

Tandis que l'Olympique Lyonnais et l'ASSE sont toujours à l'affût d'un changement d'attitude de l'attaquant et de son conseiller, Yann Karamoh espère que l'Inter mettra sur la table les 8ME exigés par Malherbe. Le club normand est très clair, il préfère garder son joueur pour une saison de plus que de le brader en cette fin de mercato. Jusqu'à jeudi minuit, il risque donc de faire chaud dans les bureaux du Stade Malherbe de Caen, les négociations étant plutôt passées en mode bras de fer avec Karamoh.