Caen : « Rien ne pouvait nous arriver », et ben si peste Garande

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la défaite à Nantes (1-0) : « J'ai des regrets par rapport au contenu de la 1ère mi-temps. On a alors une belle maîtrise. En 2ème mi-temps, on joue trop bas, avec trop de déchet. On est logiquement punis. Il ne fallait pas tomber dans un ronronnement, un jeu trop latéral. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver, on a été punis. On savait cette équipe redoutable en contre. On a eu une maîtrise en première mi-temps, sans vraiment d'occasions. On n'a rien proposé en 2ème mi-temps. C'est dans ces domaines qu'il faut progresser ».