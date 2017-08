FCGB : Gros coup de froid dans le dossier De Jong au mercato !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Il reste moins de trois jours aux Girondins de Bordeaux pour recruter les deux renforts réclamés par Jocelyn Gourvennec, à savoir un attaquant de pointe pour remplacer Diego Rolan, et un latéral gauche, point faible de la défense du club au scapulaire depuis plusieurs mois. Mais dans les colonnes de L’Equipe, Nicolas De Travernost a jeté un gros coup de froid sur le mercato de l’actuel cinquième de Ligue 1 et notamment sur la piste menant à l’attaquant Luuk De Jong (26 ans).

« Le mercato ? Ça reste ouvert en fonction des départs et des arrivées. Ce n’est pas sûr que ça se fasse. On a déjà fait beaucoup d’efforts, il nous est difficile d’en faire plus » a confié le patron des Girondins, qui fait notamment référence aux arrivées d’Otavio et de Cafu. Concernant Luuk De Jong, l’attaquant du PSV Eindhoven était encore tout proche de rallier l’Aquitaine ces derniers jours. Il s’agirait là d’une grosse désillusion pour les supporters Bordelais, qui imaginaient déjà le grand néerlandais épauler Malcom et Cafu en attaque…