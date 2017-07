Bordeaux : Une recrue à 3,5 ME en cadeau surprise

Dans : Bordeaux, Mercato.

Désireux de conserver Vukasin Jovanovic, prêté la saison passée par le Zénith Saint-Pétersbourg, Jocelyn Gourvennec voit ses dirigeants s’activer pour concrétiser cette possibilité.

Alors qu’un nouveau prêt était à l’étude, on parle désormais d’un transfert définitif. Et pour boucler le recrutement du défenseur central serbe, les Girondins seraient prêts à monter à 3,5 ME pour convaincre le club russe. Un montant non négligeable et qui confirme en tout cas que le club au scapulaire se donne les moyens de ses ambitions cet été.

L’affaire n’est toutefois pas encore bouclée, mais le Zénith a de grandes ambitions cette saison, et son recrutement ne laisse guère de place à Jovanovic, qui se verrait bien de son côté poursuivre l’aventure en Gironde. Toutes les pièces du puzzle semblent réunies, même si cette dépense devrait provoquer le départ de Nicolas Pallois, probablement pour le FC Nantes.