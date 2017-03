ASSE : Saint-Ruf a parlé avec Pajot et donne de ses nouvelles

Dans : Bastia, Ligue 1, ASSE.

Expulsé suite à son geste qui a mis KO Vincent Pajot, samedi soir lors du match Bastia-ASSE, Nicolas Saint-Ruf a indiqué ce dimanche après-midi qu'il avait eu un échange avec le milieu de terrain stéphanois, qui avait quitté quelques heures avant l'hôpital afin de rejoindre Saint-Etienne.

« Juste un petit message pour dire que j’ai eu des nouvelles de Vincent (Pajot) et qu’il va bien. J’espère de tout mon cœur ne jamais revivre ça ! Merci pour ton comportement Vincent, pour tes messages qui m’ont rassuré. J’espère que tu seras très vite de retour sur les terrains comme tu me l’as dit ce matin. Amitiés », a indiqué, via Twitter, Nicolas Saint-Ruf, dont le geste sur la pelouse de Furiani était maladroit et pas du tout méchant. Quoi qu'il en soit, ce message prouve que les deux footballeurs ont décidé de tourner la page, notamment Vincent Pajot, qui reste tout de même sous surveillance médicale suite à ce gros KO.