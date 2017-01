CAN 2017 : Le Burkina Faso et le Cameroun passent, pas le Gabon

Lors de la dernière journée du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le Burkina Faso a tranquillement battu la Guinée Bissau (2-0) grâce à un but contre son camp de Silva (12e) et à une réalisation de Traoré (58e). Avec ce succès, les Étalons terminent premiers et se qualifient donc pour les quarts de finale avec 5 points... à égalité avec le Cameroun. En arrachant le match nul et vierge contre le Gabon (0-0), les Lions éliminent le pays organisateur, troisième devant la Guinée Bissau, tout en s'assurant la deuxième place qualificative.