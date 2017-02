CAN 2017 : L'Egypte en finale après les tirs au but

Dans : CAN 2017.

Opposée ce mercredi soir au Burkina Faso en demi-finale de la CAN 2017, l'équipe d'Egypte a eu besoin des tirs au but pour arracher son ticket pour la finale. Les Pharaons avaient ouvert le score par Mohamed Sala à la 66e minute, mais Aristide Bance avait presque aussitôt ramené le Burkina Faso à hauteur (1-1, 73e). La marqué n'évoluant pas, il fallait avoir recours aux tirs au but, et à ce petit jeu ce sont les Egyptiens qui s'imposaient 4 tab à 3.