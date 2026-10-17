Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius

Malgré la victoire arrachée à Rome (4-3) mercredi en Ligue des Champions, le Real Madrid n’a pas convaincu dans le jeu. Le secteur offensif a déçu et les critiques ne concernent pas seulement Vinicius Junior. Malgré ses statistiques, Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné.

Un succès renversant dans un choc de Ligue des Champions aurait pu servir de match référence au Real Madrid. Seulement voilà, les Merengue ont encore déçu dans le jeu à Rome. Les hommes de José Mourinho doivent surtout leur retour à leur efficacité sur coup de pied arrêté et aux performances des entrants. Ce sont effectivement Endrick et Carlos Espi qui récoltent les louanges ces derniers jours.

La remontada du Real Madrid ? Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et le plus important c'est que l'équipe n'a aucun jeu, c'est clair, a critiqué l’observateur espagnol. C'est-à-dire que le milieu de terrain que Mourinho s'obstine à aligner, avec Valverde et Tchouaméni, ne produit pas de jeu. » De son côté, Vinicius Junior subit toujours le même traitement de la part de ses détracteurs. Et Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste José Miguel Villarroya reproche à l’attaquant français son manque d’efficacité. «, a critiqué l’observateur espagnol.

« Ensuite, quand ils sont aussi mauvais devant… Parce que ce n'est pas seulement Vinicius, a souligné le journaliste. Pour marquer un but, Mbappé rate quatre occasions avant. Et je ne vois toujours pas le Diomandé de Leipzig. En défense, c'est très mauvais. Le meilleur en première période c'était Courtois. Mais au-delà des polémiques arbitrales, des scènes ridicules et des comédies pour se justifier, ce qui me préoccupe c'est que l'équipe est lamentable. Ça joue encore moins bien que sous Ancelotti, Xabi Alonso et Arbeloa. » A priori, le Real Madrid n’a pas fait revenir José Mourinho pour la beauté de son football.