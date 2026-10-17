Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius

Et si la PL n'etait pas d'un niveau si élevé qu'on veux le faire croire ? Je trouve personnellement que le niveau a baissé. Chelsea, Liverpool, etc...ne sont plus au niveau qui etait le leur.
Fonseca a raison de défendre la Ligue 1. Maresca a quand même une excuse. Le PSG jouait samedi dernier à domicile contre un promu Le Mans et a fait reposer ses meilleurs joueurs. D'accord mais ce n'est pas la même chose pour City d'affronter le lendemain Liverpool à Anfield. Et lui devait faire jouer ses meilleurs joueurs et à eu un jour de moins de récupération. La dessus je ne conteste absoluement pas le PSG qui a mérité sa victoire même il a bénéficié en seconde mi-temps de la maladresse des joueurs de City.
si t'a 75ans et que tu votes et que tu as des idées d'extrème gauche comme un ado attardé, c'est que tu fais bien pitié et que ta vie doit etre bien misérable :) Je penses plus que t'es un mythomane ! tout adulte éduqué a forcément des idées opposées aux sauvageons de la lfi :)
oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)
Suffit d'embêter ce bon Enzo Maresca il faut bien qu'il se trouve une excuse Bon pas de chance pour lui , les clubs Anglais ont eu 3 défaite 1 contre un club de liga et 2 contre la farmer league pas de bol quoi ils perdent contre les faibles
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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