ICONSPORT_373800_0148 Mbappé

Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius

Kylian Mbappé
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré la victoire arrachée à Rome (4-3) mercredi en Ligue des Champions, le Real Madrid n’a pas convaincu dans le jeu. Le secteur offensif a déçu et les critiques ne concernent pas seulement Vinicius Junior. Malgré ses statistiques, Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné.
Un succès renversant dans un choc de Ligue des Champions aurait pu servir de match référence au Real Madrid. Seulement voilà, les Merengue ont encore déçu dans le jeu à Rome. Les hommes de José Mourinho doivent surtout leur retour à leur efficacité sur coup de pied arrêté et aux performances des entrants. Ce sont effectivement Endrick et Carlos Espi qui récoltent les louanges ces derniers jours.
De son côté, Vinicius Junior subit toujours le même traitement de la part de ses détracteurs. Et Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste José Miguel Villarroya reproche à l’attaquant français son manque d’efficacité. « La remontada du Real Madrid ? Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et le plus important c'est que l'équipe n'a aucun jeu, c'est clair, a critiqué l’observateur espagnol. C'est-à-dire que le milieu de terrain que Mourinho s'obstine à aligner, avec Valverde et Tchouaméni, ne produit pas de jeu. »

Lire aussi

Le Real devance le PSG, c'est signé MbappéLe Real devance le PSG, c'est signé Mbappé
« Ensuite, quand ils sont aussi mauvais devant… Parce que ce n'est pas seulement Vinicius, a souligné le journaliste. Pour marquer un but, Mbappé rate quatre occasions avant. Et je ne vois toujours pas le Diomandé de Leipzig. En défense, c'est très mauvais. Le meilleur en première période c'était Courtois. Mais au-delà des polémiques arbitrales, des scènes ridicules et des comédies pour se justifier, ce qui me préoccupe c'est que l'équipe est lamentable. Ça joue encore moins bien que sous Ancelotti, Xabi Alonso et Arbeloa. » A priori, le Real Madrid n’a pas fait revenir José Mourinho pour la beauté de son football.
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

ICONSPORT_376772_0037
Ligue 1

Lens fait le plein, Lille au ralenti

Harit OM
OM

TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_372587_0581
PSG

PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique

Fil Info

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
Lens fait le plein, Lille au ralenti
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
L2 : L'ASSE gagne et fait déjà le break
PSH : Nuno Mendes incertain contre le Barça
L’OL remet Manchester City à sa place
Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

Derniers commentaires

L’OL remet Manchester City à sa place

Et si la PL n'etait pas d'un niveau si élevé qu'on veux le faire croire ? Je trouve personnellement que le niveau a baissé. Chelsea, Liverpool, etc...ne sont plus au niveau qui etait le leur.

L’OL remet Manchester City à sa place

Fonseca a raison de défendre la Ligue 1. Maresca a quand même une excuse. Le PSG jouait samedi dernier à domicile contre un promu Le Mans et a fait reposer ses meilleurs joueurs. D'accord mais ce n'est pas la même chose pour City d'affronter le lendemain Liverpool à Anfield. Et lui devait faire jouer ses meilleurs joueurs et à eu un jour de moins de récupération. La dessus je ne conteste absoluement pas le PSG qui a mérité sa victoire même il a bénéficié en seconde mi-temps de la maladresse des joueurs de City.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

si t'a 75ans et que tu votes et que tu as des idées d'extrème gauche comme un ado attardé, c'est que tu fais bien pitié et que ta vie doit etre bien misérable :) Je penses plus que t'es un mythomane ! tout adulte éduqué a forcément des idées opposées aux sauvageons de la lfi :)

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)

L’OL remet Manchester City à sa place

Suffit d'embêter ce bon Enzo Maresca il faut bien qu'il se trouve une excuse Bon pas de chance pour lui , les clubs Anglais ont eu 3 défaite 1 contre un club de liga et 2 contre la farmer league pas de bol quoi ils perdent contre les faibles

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Brest logo
Brest
9723213103
9Toulouse logo
Toulouse
9723212111
10Lorient logo
Lorient
86222660
11Nice logo
Nice
8622257-2
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading