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« Il pénalise l'équipe », Mbappé agressé avant le Clasico

Kylian Mbappé
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir, le Real Madrid se rend au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone. Un match que Kylian Mbappé a coché depuis très longtemps dans son calendrier.
Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce dimanche soir dans un Clasico très attendu par les supporters et les observateurs des deux formations rivales. Les stars ne manqueront pas sur le terrain. Du côté merengue, Kylian Mbappé voudra marquer les esprits, d'autant plus que Vinicius Jr est suspendu. L'attaquant français sait que la pression sera forte sur ses épaules, alors que le Real Madrid peine à convaincre en ce début de saison. Pour de nombreux observateurs, l'ancien joueur du PSG ne fait toujours pas assez d'efforts sur le terrain, tout comme Vinicius Jr. Ce n'est pas Santiago Cañizares qui dira le contraire.

Mbappé encore bousculé en Espagne 

Lors d'une interview accordée à El Partidazo de COPE, l'ancien gardien de but n'a en effet pas été tendre avec le Français, pas plus qu'avec le Brésilien : « Comment pourrais-je ne pas être exigeant avec lui alors que je sais qu'il est très bon et que, sur le terrain, notamment d'un point de vue statistique, il répond parfaitement aux attentes ? Mais il adopte ensuite des attitudes qui ne correspondent pas à celles d'un joueur du Real Madrid, comme lors de l'histoire du maillot de Ceuta ou lorsqu'il marche sur le terrain aux côtés de Vinicius.
Si tu veux évaluer Mbappé sur ses buts, je n'ai aucun doute. Si tu veux l'évaluer sur son engagement global envers l'équipe, notamment lorsqu'il perd le ballon et lorsque le Real Madrid n'a pas la possession, alors je pense sincèrement qu'il pénalise l'équipe. »

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Kylian Mbappé aura l'occasion de répondre aux critiques face à un Barça qui reste sur une lourde défaite contre le PSG en Ligue des champions. Les Catalans n'en demeurent pas moins confiants. Leur puissance offensive pourrait d'ailleurs faire mal au Real Madrid.
Avant ce choc entre les deux formations, le Barça occupe la tête de la Liga avec six points d'avance sur les Madrilènes. Un rendez-vous déjà crucial dans la course au titre.
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