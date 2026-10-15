Boakye

L'ASSE sort le grand jeu pour son prochain crack

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE va très bien en Ligue 2 et, forcément, les fans et les observateurs du club espèrent une montée dans l’élite en fin de saison. Augustine Boakye aura un rôle majeur à jouer avec les Verts.
À Saint-Étienne, on espère vivement voir l’ASSE retrouver la Ligue 1 dans quelques mois. Les Verts ne cessent de progresser depuis plusieurs semaines et ont bien repris après la trêve internationale. Ian Cathro ne veut néanmoins pas s’enflammer, car il sait que l’équilibre reste précaire dans un club comme Saint-Étienne. L’Écossais veut avancer pas à pas afin de s’assurer que les objectifs seront atteints.
Le nouvel entraîneur des Verts aura également besoin d’efficacité dans les deux surfaces. S’il y en a bien un qui fait parler de lui positivement depuis quelques semaines, c’est Augustine Boakye, déjà impliqué sur huit buts (cinq buts et trois passes décisives).

Boakye bientôt récompensé ? 

Des prestations qui n’ont pas échappé à la direction de l’AS Saint-Étienne. Selon les informations de Peuple Vert, les dirigeants stéphanois sont désormais déterminés à prolonger l’international ghanéen, dont le contrat court actuellement jusqu’en juin 2028. L’objectif est de lui offrir un meilleur salaire, mais aussi de se prémunir face à l’intérêt de prétendants potentiels. L’été dernier, Anderlecht, Norwich et Wrexham s’étaient notamment montrés intéressés par le joueur de 25 ans.

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L’ASSE fait partie des clubs où la pression et la passion sont particulièrement fortes. L’équilibre y est précaire, et Ian Cathro le sait bien. Après huit journées disputées en Ligue 2, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard occupent la première place avec 19 points, soit deux de plus que leur dauphin, le Red Star. Rien n’est donc encore joué pour les Verts, qui sont pleinement conscients de la tâche qui les attend. Boakye, qui fait pleinement partie du projet stéphanois, aura en tout cas à cœur de rendre à sa direction et à son entraîneur la confiance qu’ils lui accordent.
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