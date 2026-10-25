ASSE : Le Peuple Vert choque Ian Cathro

ASSE : Le Peuple Vert choque Ian Cathro

ASSE
parGuillaume Conte
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Enorme délivrance en fin de match pour l'ASSE face à Nantes, ce samedi soir. L'entraineur des Verts, qui se veut souvent mesuré, a fait le sprint de sa vie dans une ambiance des grands soirs.
En France, l’enthousiasme autour de Saint-Etienne est bien connu, et même si le club de l’ASSE n’est plus au niveau de sa légende des années 1960 et 1970, la ferveur est bien toujours présente. Chaque match des Verts est une opportunité de le confirmer. Mais pour les joueurs ou entraineurs étrangers qui ne connaissent pas bien l’ambiance du Chaudron, cela représente toujours un choc.
Arrivé cet été, Ian Cathro a déjà plusieurs apparitions à Geoffroy-Guichard à son actif, mais la délivrance du but à la dernière minute lors de la victoire face au FC Nantes ce samedi soir (1-0), reste quelque chose d’incroyable à ses yeux. Au micro de Ici Loire, l’entraineur écossais a avoué que, porté par l’ambiance, il avait fait le sprint de sa vie pour fêter le but avec les joueurs stéphanois devant le kop.
« Oui peut-être que le mot tremblement de terre est le plus adapté. Je n’avais jamais entendu autant de bruit. Je sais pas s’il y avait des outils pour mesurer la vitesse mais on a tous sprinté jusqu’au point de corner pour aller fêter ce moment avec Augustine Boakye et les supporters. C’était un moment incroyable », a reconnu Ian Cathro, qui sait que ce but permet à l’ASSE de prendre trois points et surtout de prendre le large en tête de la Ligue 2.
En attendant le match entre Montpellier et le Red Star ce lundi soir, les Verts ont 6 points d’avance sur Nancy. Une échappée appréciable tant Saint-Etienne a souffert pour venir à bout de Canaris qui vont remonter au classement s’ils jouent tous les matchs à ce niveau. « C’était un match difficile. Pas le meilleur en ce qui me concerne. Beaucoup d’erreurs. C’était assez facile de garder la balle mais difficile d’en faire quelque chose, de se créer des occasions. Une victoire importante face à un adversaire redoutable », a reconnu le technicien du club du Forez, qui a tapé son meilleur sprint pour fêter cette victoire.

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Himbert décevant , c'est vite jugé avec 63 mn en ligue 1 et un match en Europa avec aucun titulaire pour donner de bon ballons

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Les titres ne veulent rien dire sur le niveau d'un joueur, ils veulent seulement dire le niveau d'une équipe Tu mets Messi prime, a Malaga, quand ils disputaient la LDC, Malaga ne gagne probablement pas la LDC, pourtant Messi prime sans trophée est quand même le meilleur joueur de cette année là

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Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur

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juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)

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Quel joueur! Après Laurent Blanc c'est sûrement le GOAT défensif de ces 30 dernières années a égalité avec Heinze peut-être!

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