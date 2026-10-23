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Nagida explose la Juve, l'Italie dévoile son nouveau prix

Rennes
parGuillaume Conte
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Il y a un joueur qui explose tout à Rennes en ce moment, c'est Mahamadou Nagida, injouable sur son aile gauche. Sa performance en Europa League contre la Juventus met en lumière son incroyable début de saison.
En quelques matchs seulement, Mahamadou Nagida est non seulement en train de devenir l’arrière gauche titulaire du Stade Rennais, mais le Camerounais se fait un nom dans toute l’Europe. A 21 ans, le natif de Douala marche sur l’eau depuis le début de la saison. Ultra décisif contre l’OFI Crète, avec un but et une implication dans tous les bons coups, l’arrière gauche a martyrisé la Juventus en étant à l’origine du premier but rennais et en provoquant le pénalty avec sa frappe contrée de la main. Son activité incessante, sa justesse dans les passes et son application défensive le rendent déjà impressionnant. Ce n’est pas Franck Haise qui dira le contraire.

Nagida trop fort, Franck Haise s'incline

« Oui, il a fait un très bon match même si depuis le début de saison, il en a fait aussi des bons dans une défense à quatre. Il fait partie de ces joueurs dont les qualités sont encore plus mises en valeur dans ce système-là », a livré l’entraineur rennais, ravi de son coup de laisser tout le couloir gauche à Nagida contre Turin. Les joueurs italiens n'en pouvaient clairement plus sur les 90 minutes de leur adversaire du soir.
La presse italienne a tôt fait de s’emparer de ce phénomène, expliquant que les observateurs des clubs de Serie A bavaient littéralement devant les performances du Lion Indomptable. Le club breton l’avait recruté à l’issue de sa formation aux Brasseries du Cameroun, et l’a rapidement prolongé l’an dernier jusqu’en 2029. Mais selon Tutto Mercato, même si son évaluation sur le marché des transferts est passée de 5 à 10 ME ces derniers mois, c’est désormais le double, soit plus de 20 ME qu’il faudrait au minimum pour le faire signer en fin de saison. Le FC Porto, l’Inter Milan et désormais la Juventus l’ont dans le viseur, alors que les clubs anglais ne se sont pas encore réveillés sur ce dossier. En attendant, le Stade Rennais profite pleinement de sa pépite, qui éclate cette saison à seulement 21 ans.
M. Nagida

M. Nagida

CameroonCameroun Âge 21 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Lorient
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