Surprise, le PSG va jouer la Ligue 1 au Stade de France

Le PSG va se positionner au plus tard le 20 décembre prochain sur le choix de son futur stade. Le Parc des Princes tient la corde mais en cas de gros travaux, le club parisien pourrait jouer quelques mois… au Stade de France.

Les supporters du Paris Saint-Germain retiennent leur souffle. Où évoluera le club de la capitale dans les années à venir : au Parc des Princes, à Massy ou à Poissy ? L’Equipe nous apprend que ce vendredi se tiennent les deux derniers comités de pilotage sur le futur stade du PSG à Paris le matin puis à Massy cet après-midi. Avant cela, ce mardi, a eu lieu celui de Poissy dans les Yvelines. Directeur général du club, Victoriano Melero a remercié l’ensemble des participants pour le travail effectué.

L’heure va maintenant être au choix pour le double champion d’Europe en titre, qui se positionnera de façon concrète et définitive avant le 20 décembre prochain. « Elle entrera ensuite en discussions avancées, début 2027, avec le site choisi pour finaliser l'engagement des différents acteurs » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

« déménager » le temps du chantier… au Stade de France. Autrement dit, le champion de France en titre pourrait évoluer pendant plusieurs mois, en Nos confrères nous apprennent par ailleurs que si le Parc des Princes venait à être choisi, au vu de l’ampleur colossal des travaux nécessaires pour l’agrandir, le Paris SG n’exclurait pas dele temps du chantier… au Stade de France. Autrement dit, le champion de France en titre pourrait évoluer pendant plusieurs mois, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, dans l’enceinte de Saint-Denis qui accueille habituellement les matchs de l’équipe de France de rugby et de football.

C’est assurément ce scénario pour lequel plaident la grande majorité des supporters du PSG, lesquels souhaitent en partie rester au Parc des Princes, même si cela impliquera automatiquement des travaux puisque dans l’hypothèse où le club Bleu et Rouge reste au Parc, celui-ci sera alors agrandi. Il reste un peu plus de deux mois aux dirigeants du PSG pour peser le pour et le contre de chaque projet et de choisir celui qui convient le mieux à leurs attentes. Mais l’hypothèse de voir le Paris Saint-Germain faire du Stade de France sa maison temporaire n’est clairement pas à exclure à horizon 2027.