Safonov en grand danger, le PSG n'est pas content

Safonov en grand danger, le PSG n'est pas content

PSG
parGuillaume Conte
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Trop souvent battu sur des tirs en angle fermé, Matvey Safonov ne rassure pas totalement le PSG, qui va regarder s'il trouve mieux au mercato de cet hiver.
Le PSG continue de gagner en Ligue des Champions et conforte son statut de favori pour cette édition. Le triplé est en ligne de mire, et les victoires permettent de passer au second plan les moins bonnes performances. C’est le cas avec Matvey Safonov, qui ne fait pas d’erreurs monumentales qui font le tour du web, mais le portier parisien peine à convaincre. Il continue de prendre des buts où sa responsabilité est en partie engagée, comme les deux réalisation du FC Barcelone au Parc des Princes.

Safonov inquiète le PSG

Une mauvaise habitude pour le Russe, titulaire indiscutable, mais qui pourrait bien voir son statut être changé au mois de janvier. Pas forcément à cause de la concurrence de Lucas Chevalier, qui ne semble pas avoir convaincu Luis Enrique, mais bien en cas d’achat d’un nouveau gardien pour rendre le PSG encore plus fort.
C’est un scénario que Dominique Sévérac estime plausible, signe que les prochaines semaines seront cruciales pour l’ancien de Krasnodar. « Quant à Safonov, oui, effectivement, il a un problème de couverture de son premier poteau. Il y travaille, le staff lui en parle. Pour l'instant, il ne progresse pas mais il ne faut jamais insulter l'avenir. Au pied, il a énormément progressé. Je trouve ses progrès assez dingues dans le jeu au pied. Donc sa vigilance au premier poteau sera peut-être réglée dans quelques mois. Quant au marché, le PSG reste toujours attentif. Tout le temps, chaque jour, chaque minute. Donc si l'opportunité d'un bon gardien existe cet hiver, il la saisira », a prévenu le journaliste du Parisien dans un live avec les internautes.
Matvey Safonov est donc prévenu, sa place est loin d’être garantie pour cette saison, et si Luis Enrique est satisfait de ses progrès ballon au pied, le Russe se doit d’être plus décisif pour répondre présent dans les grands rendez-vous.
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