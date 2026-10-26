Le PSG prépare cette signature surprise en janvier

CQFD
Du très grand pep génésio...fort avec les faibles et faible avec les forts, sortie minable de l'entraineur qui viens faire son show et son petit buzz en conférence de presse d'après match, Une humiliation publique injuste et totalement gratuite de ces 2 jeunes, comme si ils étaient les seuls responsables de cette remontada c'est sur que c'est plus facile de s'en prendre à abdallah qu'a kondogbia. Franchement, faire le choix de faire rentrer des remplacants pour les fracasser publiquement derrière, c'est digne d'un tout petit coach, mais aussi d'un petit homme. Il faisait exactement la meme chose a l'ol quand ca n'allait pas dans son sens, il s'en prenait aux jeunes et au centre de formation (mauvaise génération qu'il disait ce clown). Ca finira comme a l'ol, avec des banderoles dans toute la ville pour le foutre dehors.
ouais mais Gouiri. 8 matchs. 5 buts 2 passes dé
Trois points en moins c'est ce qu'ils méritent
non mais pour le coup il a raison, tu mène 4-0 tu fais au moins l'effort, il a merdé le minot point, Gouiri c'est un autre débat, faut s'occuper des cas Gomes et Maupay , eux aussi un petit tour en réserve leur fera du bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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