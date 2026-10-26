Le PSG prépare cette signature surprise en janvier

Luis Campos travaille le plus discrètement possible afin de renforcer l'équipe de Luis Enrique. Mais l'intérêt du PSG pour JJ Gabriel, la jeune pépite de Manchester United n'est plus confidentiel et la presse anglaise fait une grosse annonce.

Agé de 16 ans depuis le début du mois d'octobre, Joseph Junior Gabriel, plus connu sous le diminutif de JJ Gabriel, est sur les tablettes des plus grands clubs européens. Tandis que Manchester United fait tout pour conserver le jeune milieu offensif, le Paris Saint-Germain, mais aussi le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont déjà venus frapper à la porte du natif d'Enfield. Ce lundi, le site Football Insider fait quelques révélations sur ce dossier, et confirme qu'effectivement JJ Gabriel n'a jamais été aussi proche d'un départ des Red Devils où sportivement rien ne va plus. Le PSG n'a pas l'intention de traîner dans ce dossier et envisage de tout boucler dès le prochain mercato d'hiver.

JJ Gabriel à Paris en janvier 2027 ?

Peter O'Rourke, le journaliste anglais qui suit le dossier JJ Gabriel de près, confirme que tout devrait s'accélérer pour l'international U17 anglais. En effet, le milieu offensif aurait déjà prévenu les dirigeants mancuniens qu'il allait partir et qu'il était donc désormais inutile d'insister, JJ Gabriel ayant même espéré pouvoir être libéré plus tôt. « Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid reconnaissent tous deux son talent et son potentiel indéniables et sont prêts à passer à l'action pour JJ Gabriel. Je m'attends à ce que cela se produise en janvier, car c'est à ce moment-là qu'il pourra passer à autre chose, compte tenu de sa situation contractuelle », explique le journaliste de Football Insider.

Dans cette opération, le Paris Saint-Germain n'aura aucune indemnité de transfert à verser à Manchester United, compte tenu du jeune âge de JJ Gabriel, mais le PSG devra tout de même régler aux Red Devils l'indemnité de formation du milieu offensif de 16 ans. Il faut désormais savoir si le joueur anglais donnera sa préférence à Paris, sachant que le Real Madrid rôde également dans l'ombre.