PSG : Pierre Ménès s'inquiète vivement pour Dembélé

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.