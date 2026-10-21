PSG : Pierre Ménès s'inquiète vivement pour Dembélé

PSG : Pierre Ménès s'inquiète vivement pour Dembélé

PSG
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Victime d’une lésion à la cuisse gauche face à Barcelone mardi soir, Ousmane Dembélé manquera plusieurs semaines de compétition. Pierre Ménès fait un terrible aveu sur l’attaquant du PSG.
Khvicha Kvaratskhelia s’est gravement blessé ce mardi au Parc des Princes, mais l’attaquant géorgien n’est pas le seul à remplir l’infirmerie. Même si sa blessure est bien moins grave, Ousmane Dembélé va lui aussi manquer plusieurs semaines de compétition. L’attaquant français souffre d’une lésion à la cuisse gauche et a été contraint de céder sa place dès la 19e minute de jeu contre le Barça. Malgré la gestion minutieuse de Luis Enrique avec son Ballon d’Or, ce dernier a donc été contraint de poser pied à terre. Un terrible constat s’impose selon Pierre Ménès, qui estime que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Stade Rennais n’a plus du tout confiance en son propre physique et qu’à 29 ans, de sérieux doutes se posent pour la suite de la carrière du natif de Vernon.
« Dembélé a joué 18 minutes assez médiocres. Sur sa première accélération, il s’est blessé… Ce qui confirme ce que je disais et ce que je craignais depuis quelques temps, c’est que le joueur n’a pas totalement confiance et ça j’en suis convaincu en son physique. Dans un grand match, il a essayé de se lancer et d’accélérer et l’ischio de la cuisse gauche a lâché. C’est évidemment très dommage » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Reste maintenant à voir si Ousmane Dembélé, qui aurait préféré enchaîner les matchs plutôt que de bénéficier d’une semaine de vacances selon L’Equipe, reviendra à son meilleur niveau rapidement et parviendra à éviter les blessures lors des échéances les plus importantes de la saison en 2027. La gestion du Ballon d’Or sera en tout cas déterminante pour que le PSG, qui sera maintenant privé de Khvicha Kvaratskhelia, réussisse une belle saison en Ligue 1 mais surtout en Ligue des Champions.

Lire aussi

PSG : Dembélé accuse Luis Enrique d’avoir favorisé sa blessurePSG : Dembélé accuse Luis Enrique d’avoir favorisé sa blessure
PSG-Barça : La tuile pour Dembélé qui sort sur blessurePSG-Barça : La tuile pour Dembélé qui sort sur blessure
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa League
OM

TV : Sturm Graz - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tv Hoffenheim Ol A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
TV

TV : Hoffenheim - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
TV : Sturm Graz - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
TV : Hoffenheim - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
Lens se fait rouler dessus à Bruges
Man Utd : Bruno Fernandes déglingue Michael Carrick
Footballeurs les mieux payés, le PSG absent du Top 10
OM : Genesio adore cette « très bonne nouvelle »

Derniers commentaires

Lille balayé par Galatasaray, zéro point en trois matchs

Ton equipe a bien été éliminé par le Fenerbatché

L1 : Le PSG et l'OL discutent d’un report !

Ouais enfin je préfère jouer sans openda et affronter cette effectif de paris sans marqui nuno Mendes Dembele et compagnie

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Tu parles du choix de mettre Thauvin sur le banc, moi je te parle du système qui peut pousser un club à faire ce choix. Quand ton équilibre financier dépend d’une nouvelle qualification européenne et que ton effectif ne permet pas de tout jouer, tu peux finir par privilégier le championnat au détriment de la coupe d’Europe pour laquelle tu t’es battu toute l’année. C’est ce paradoxe que je dénonce. Le PSG n’est pas responsable de chaque défaite de Lens, mais sa puissance financière et un modèle qui favorise les plus riches ont accentué le déséquilibre du championnat. Sortir les primes d’une victoire ne répond pas à cette question.

Lens se fait rouler dessus à Bruges

On parle de Bruges en face, on parle d un match de LDC qui peut rapporter 2M en cas de victoire, on parle de 15M en cas de qualif pour les barrages, si les Lens prefere privilégier le championnat en mettant Thauvin sur le banc, le Qatar n y est pour rien...

Lens se fait rouler dessus à Bruges

Non, la faute du Qatar.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading