PSG : Dembélé accuse Luis Enrique d’avoir favorisé sa blessure

Ben... je crois pas non ! Mdr
si si je suis un cameleon je m'adapte,tu n'as peut etre pas les facultés a le faire mais moi si
Personnellement je dis que c’est mérité quand l’action est sanctionnée de la même manière pour chaque club sans distinction mais malheureusement ce n’est pas toujours le cas.
Bon chien chien.
et pour le penalty non sifflé, ils sont d'accord aussi ? Pour les coups reçus par les Lyonnais, ils sont d'accrd aussi , chaque saison on blesse nos meilleurs joueurs sans que ces ânes ne disent rien. deux poids deux mesures , ok, on a compris
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 Luis Enrique le sait : le cas du « vacancier » Ousmane Dembélé va, lui, continuer à faire parler. 😬 Par médias interposés, le Ballon d’Or 2025 et son entraîneur se sont amusés à se chicoter sur ce thème des vacances accordées à « Dembouz » après la trêve. Ousmane Dembélé