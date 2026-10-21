PSG : Dembélé accuse Luis Enrique d’avoir favorisé sa blessure

Géré d’une façon spéciale par Luis Enrique qui lui a accordé une semaine de vacances avant de jouer contre Manchester City, Ousmane Dembélé s’est blessé face au Barça. Il dénonce la gestion de son entraîneur.

C’est une image que l’on n’aime pas voir du côté du Paris Saint-Germain. Dès la 19e minute du match entre le club de la capitale et Barcelone mardi soir, Ousmane Dembélé a brutalement stoppé sa course et a immédiatement demandé le changement en se tenant l’arrière de la cuisse. Un nouveau pépin physique pour le Ballon d’Or, qui bénéficie pourtant d’une gestion très individualisée de la part de Luis Enrique.

L’entraîneur du PSG lui a notamment accordé une semaine de vacance avant le déplacement à Manchester City durant laquelle Ousmane Dembélé s’est ressourcé aux Etats-Unis. Cela ferait le bonheur de tout joueur, mais l’international français semble en avoir marre de ce traitement de faveur. L’Equipe indique dans son édition du jour que l’ancien attaquant de Dortmund et du Stade Rennais n’est plus vraiment sur la même longueur d’onde que Luis Enrique.

Tandis que l’entraîneur souhaite le préserver au maximum pour l’avoir à disposition dans les grands matchs européens, Ousmane Dembélé estime en privé qu’il a besoin d’enchaîner les matchs pour retrouver ses sensations. Un désaccord entre les deux hommes qu’il va rapidement falloir régler dans les semaines et les mois à venir pour éviter que Dembélé se blesse de nouveau et manque les échéances les plus cruciales du PSG en deuxième partie de saison. Il faut dire que la gestion du numéro 10 parisien a interpellé les observateurs.

Car s’il est courant de laisser des joueurs sur le banc pour qu’ils se reposent, il est en revanche beaucoup plus rare de voir des stars comme Dembélé en vacances en pleine saison, sans entraînement collectif et sans compétition plusieurs jours de suite. Un traitement de faveur qui doit prendre fin selon l’attaquant du Paris Saint-Germain, lequel va passer des examens ce mercredi pour déterminer la gravité de sa blessure. Son absence pour au moins deux semaines est quoi qu’il arrive acquise de façon quasiment certaine.