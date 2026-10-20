PSG-Barça : La tuile pour Dembélé qui sort sur blessure

Vente OM : L'Iran et le Qatar ont tenté d'acheter l'OM

Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va