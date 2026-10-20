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PSG-Barça : La tuile pour Dembélé qui sort sur blessure

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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Gros coup dur pour le Paris Saint-Germain après seulement 20 minutes de jeu face au FC Barcelone avec la blessure d'Ousmane Dembélé.
Régulièrement préservé par Luis Enrique en Ligue 1 pour éviter les blessures, Ousmane Dembélé était bien sûr titulaire pour le choc face à Barcelone lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Malheureusement pour le PSG, le Ballon d'Or français a été contraint de céder sa place à Ferran Torres dès la 18e minute de jeu. Sur une accélération à 30 mètres des buts barcelonais, Dembélé a brutalement arrêté sa course en se tenant l'arrière de la cuisse et en demandant immédiatement le changement. Une mauvaise nouvelle pour le PSG et pour l'ancien Barcelonais en ce mois d'octobre et sans doute une longue absence à venir pour Ousmane Dembélé.
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Mouais....je sais pas, grosse faute oui, mais rouge ? Faut voir le règlement

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Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

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