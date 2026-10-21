PSG : Luis Enrique exige la signature de Xavi Espart

Xavi Espart a livré une prestation très aboutie sur la pelouse du PSG mardi soir en Ligue des Champions. De quoi donner envie à Luis Enrique de recruter le jeune latéral espagnol dans son équipe.

Propulsé comme titulaire au Parc des Princes ce mardi en Ligue des Champions pour compenser les absences sur blessure de Jules Koundé et d’Eric Garcia, Xavi Espart a livré un match très intéressant. Au-delà de son but, le jeune défenseur barcelonais de 19 ans a été très sérieux défensivement face à Khvicha Kvaratskhelia. Une performance qui donne envie de revoir le natif de Barcelone, dont le contrat avec le club blaugrana court jusqu’en juin 2030. Titulaire régulier d’Hansi Flick en Liga , Xavi Espart jouit d’une cote de plus en plus importante sur le marché des transferts.

Bien que Barcelone n’ait pas du tout l’intention de s’en séparer, les clubs européens sont nombreux à être l’affût. Les intérêts d’Arsenal et de Tottenham ont déjà filtré il y a plusieurs jours mais voilà que selon Ekrem Konur, Chelsea, le Bayern Munich, Liverpool… et le Paris Saint-Germain sont également venus aux renseignements. Une information loin d’être anodine au lendemain du match XXL réalisé par Xavi Espart sous les yeux de Luis Enrique sur la pelouse du Parc des Princes. Il faut dire que l’international espoirs espagnol de 19 ans colle totalement à ce que recherche l’entraîneur du PSG.

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