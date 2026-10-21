PSG : Luis Enrique exige la signature de Xavi Espart

PSG : Luis Enrique exige la signature de Xavi Espart

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parCorentin Facy
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Xavi Espart a livré une prestation très aboutie sur la pelouse du PSG mardi soir en Ligue des Champions. De quoi donner envie à Luis Enrique de recruter le jeune latéral espagnol dans son équipe.
Propulsé comme titulaire au Parc des Princes ce mardi en Ligue des Champions pour compenser les absences sur blessure de Jules Koundé et d’Eric Garcia, Xavi Espart a livré un match très intéressant. Au-delà de son but, le jeune défenseur barcelonais de 19 ans a été très sérieux défensivement face à Khvicha Kvaratskhelia. Une performance qui donne envie de revoir le natif de Barcelone, dont le contrat avec le club blaugrana court jusqu’en juin 2030. Titulaire régulier d’Hansi Flick en Liga, Xavi Espart jouit d’une cote de plus en plus importante sur le marché des transferts.
Bien que Barcelone n’ait pas du tout l’intention de s’en séparer, les clubs européens sont nombreux à être l’affût. Les intérêts d’Arsenal et de Tottenham ont déjà filtré il y a plusieurs jours mais voilà que selon Ekrem Konur, Chelsea, le Bayern Munich, Liverpool… et le Paris Saint-Germain sont également venus aux renseignements. Une information loin d’être anodine au lendemain du match XXL réalisé par Xavi Espart sous les yeux de Luis Enrique sur la pelouse du Parc des Princes. Il faut dire que l’international espoirs espagnol de 19 ans colle totalement à ce que recherche l’entraîneur du PSG.

Xavi Espart, la doublure idéale à Hakimi

A l’aise techniquement, rapide pour se projeter vers l’avant et sérieux défensivement, Xavi Espart serait la doublure idéale d’Achraf Hakimi chez le double champion d’Europe en titre. Reste que pour déloger Xavi Espart de Barcelone, il va falloir se lever de bonne heure. « Le Barça considère Espart comme presque intouchable et devrait rejeter toutes les offres » écrit sur son compte X notre confrère. Valorisé par Transfermarkt à 25 millions d’euros, l’arrière droit d’1m75 est sans doute tenu en plus haute estime encore par la direction du club catalan. Le voir quitter son club formateur alors qu’il dispose d’un temps de jeu important semble aujourd’hui presque impossible, mais le PSG a prouvé dans le dossier Dro Fernandez qu’il pouvait se montrer très convaincant, de quoi obliger Barcelone à rester sur ses gardes.
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