PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners

La situation de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain est étrange, la star géorgienne ayant du mal à vivre la décision de Luis Enrique de ne pas le titulariser à chaque gros match. Alors, Arsenal a un œil sur ce dossier, même s'il sera difficile de faire signer l'attaquant.

TeamTalk. Les Gunners savent que l'ancien joueur de Naples apprécie la Dans le onze de départ du PSG contre Strasbourg, samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas masqué sa désolation lorsque son entraîneur l'a rappelé sur le banc à l'heure de jeu pour faire entrer Ousmane Dembélé. Il est vrai que le joueur géorgien ne semblait pas réellement être motivé, sa responsabilité sur le but alsacien était bien engagée. Pour de nombreux observateurs, Kvara choisit ses matchs et cela commence à sérieusement se voir. Luis Enrique a lui décidé de régler le problème en prenant des décisions fortes, comme celle de ne pas titulariser le candidat au Ballon d'Or lors du match contre Manchester City. Sentant qu'il pouvait y avoir la place pour un départ de Khvicha Kvaratskhelia au prochain mercato , Arsenal envisage de se positionner, affirme. Les Gunners savent que l'ancien joueur de Naples apprécie la Premier League . Cependant, Gilles Grimandi, l'ancien défenseur d'Arsenal, pense que cela ne sera pas facile à finaliser.

Kvaratskhelia choisit ses matchs, ça se voit

L'ancien joueur français des Gunners pense que, contrairement à Bradley Barcola, parti cet été du PSG pour rejoindre Liverpool, le Paris Saint-Germain ne laissera pas filer Khvicha Kvaratskhelia, même si effectivement ce serait un super joueur pour Mikel Arteta. « Ce joueur est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il est toujours performant lors des grands matchs et la saison dernière, à chaque fois que la compétition approchait de sa fin, il devenait de plus en plus fort. Il peut jouer pour n'importe quelle équipe en Europe, et bien sûr pour Arsenal. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, a confié Gilles Grimandi, avant de reconnaître que sa signature avec le club londonien semblait compliquée. Je ne pense pas qu'ils le feront. C’est compliqué quand le joueur évolue à Paris, car ils ont des salaires énormes et n'ont pas besoin d'argent (...) Barcola n'était pas censé être titulaire cette saison, donc ils lui ont laissé la porte ouverte s'il voulait partir. Mais Kvaratskhelia, ils ne le laissent pas partir car ils savent qu'au printemps, il sera l'un des joueurs les plus importants. »

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Contractuellement, Khvicha Kvaratskhelia est lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Mais, depuis plusieurs mois, le PSG et les représentants de l'international géorgien négocient une prolongation de contrat. Pour l'instant, rien n'indique que l'attaquant de 25 ans refuse totalement de s'engager plus longtemps avec le club de la capitale, mais les choses peuvent aller très vite dans le football. On verra déjà mardi soir contre le Barça si Khvicha Kvaratskhelia sera sur le banc ou non.