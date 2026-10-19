PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners

PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, il calme les Gunners

PSG
parClaude Dautel
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La situation de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain est étrange, la star géorgienne ayant du mal à vivre la décision de Luis Enrique de ne pas le titulariser à chaque gros match. Alors, Arsenal a un œil sur ce dossier, même s'il sera difficile de faire signer l'attaquant.
Dans le onze de départ du PSG contre Strasbourg, samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas masqué sa désolation lorsque son entraîneur l'a rappelé sur le banc à l'heure de jeu pour faire entrer Ousmane Dembélé. Il est vrai que le joueur géorgien ne semblait pas réellement être motivé, sa responsabilité sur le but alsacien était bien engagée. Pour de nombreux observateurs, Kvara choisit ses matchs et cela commence à sérieusement se voir. Luis Enrique a lui décidé de régler le problème en prenant des décisions fortes, comme celle de ne pas titulariser le candidat au Ballon d'Or lors du match contre Manchester City. Sentant qu'il pouvait y avoir la place pour un départ de Khvicha Kvaratskhelia au prochain mercato, Arsenal envisage de se positionner, affirme TeamTalk. Les Gunners savent que l'ancien joueur de Naples apprécie la Premier League. Cependant, Gilles Grimandi, l'ancien défenseur d'Arsenal, pense que cela ne sera pas facile à finaliser.

Kvaratskhelia choisit ses matchs, ça se voit

L'ancien joueur français des Gunners pense que, contrairement à Bradley Barcola, parti cet été du PSG pour rejoindre Liverpool, le Paris Saint-Germain ne laissera pas filer Khvicha Kvaratskhelia, même si effectivement ce serait un super joueur pour Mikel Arteta. « Ce joueur est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il est toujours performant lors des grands matchs et la saison dernière, à chaque fois que la compétition approchait de sa fin, il devenait de plus en plus fort. Il peut jouer pour n'importe quelle équipe en Europe, et bien sûr pour Arsenal. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, a confié Gilles Grimandi, avant de reconnaître que sa signature avec le club londonien semblait compliquée. Je ne pense pas qu'ils le feront. C’est compliqué quand le joueur évolue à Paris, car ils ont des salaires énormes et n'ont pas besoin d'argent (...) Barcola n'était pas censé être titulaire cette saison, donc ils lui ont laissé la porte ouverte s'il voulait partir. Mais Kvaratskhelia, ils ne le laissent pas partir car ils savent qu'au printemps, il sera l'un des joueurs les plus importants. »

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Contractuellement, Khvicha Kvaratskhelia est lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Mais, depuis plusieurs mois, le PSG et les représentants de l'international géorgien négocient une prolongation de contrat. Pour l'instant, rien n'indique que l'attaquant de 25 ans refuse totalement de s'engager plus longtemps avec le club de la capitale, mais les choses peuvent aller très vite dans le football. On verra déjà mardi soir contre le Barça si Khvicha Kvaratskhelia sera sur le banc ou non.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

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2026
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Traitement de faveur au PSG, Luis Enrique crispe le vestiaire

S’il garde la confiance de son entraîneur c’est qu’il le mérite et poursuit son apprentissage parce qu’il est différent et sans doute promis à une grande carrière. Je le pense aussi,on en reparlera peut-être plus vite que ça.

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

Je sais pas mafoi.. jai vue des policiers voler aussi certains voleur opportuniste ne sont meme pas politisé bref en tous cas le parti qui doit etre inéligible et qui a ete condamné pour avoir piqué dans les caisses et avoir assouvis ses intérêt cest bien le RN !! Des voleurs en col blanc

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

T'inquiète l'Italie l'Albanie suivent , bientôt l'Angleterre l'Allemagne etc .. cest la terre entière qui est foutu avec les tarés comme trump ou netanyaoud au pouvoir

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255.000€ et bien ça pique Ha bah non 255€ c'est juste le pourboire qu'il laisse au McDo 😂

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

oui l'exclusion temporaire serait vraiment une bonne chose c'est vrai, mais ca n'empeche pas que pour moi, y a trop de cinema dans le foot, je supporte plus les type qui meurent sur le terrain comme des femmelette puis 5s apres courent comme des lapin !!!!

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