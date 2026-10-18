PSG : Le fantôme de Kvaratskhelia fait peur à Paris

Titulaire ce samedi contre Strasbourg, Khvicha Kvaratskhelia a cédé sa place à l'heure de jeu. L'attitude du joueur géorgien commence à agacer pas mal de monde au Paris Saint-Germain.

Nul ne peut le nier, il y a un vrai souci avec Khvicha Kvaratskhelia depuis quelques matchs. En lice pour le Ballon d'Or 2026, l'ailier du PSG vit très mal de ne pas être titulaire à chaque match, et désormais il commence à rendre des copies indignes de son rang quand Luis Enrique le titularise, comme cela a été le cas à la Meinau contre Strasbourg. Fantomatique pendant toute la première période, et pas réellement combatif sur l'ouverture du score par les Alsaciens, Khvicha Kvaratskhelia a été rappelé sur la touche à l'heure de jeu, alors que son équipe était menée 1-0. Sortant du terrain sans rien montrer de son possible agacement, l'attaquant géorgien a donc laissé sa place à Ousmane Dembélé, lequel a rapidement montré de quel bois il se chauffait. Luis Enrique ne veut pas en faire des caisses sur Khvicha Kvaratskhelia, mais sur les réseaux sociaux, des journalistes qui suivent le Paris Saint-Germain ne sont pas tendres avec le joueur de 25 ans.

Ici Paris, Mathieu Faure a été le premier à dégainer. « Kvara c’est pas loin d’être un scandale son début de saison. Passe plus un dribble. Emprunté. Même le titiller en le collant sur le banc en C1 ne le réveille pas pour le moment », constate le journaliste, qui n'a pas été le seul à être choqué du non-match de Khvicha Kvaratskhelia face à Strasbourg. « Si Kvara n’a pas envie de jouer en Ligue 1 ça va devenir très problématique. Début de saison catastrophique. Trop de nonchalance. La perte de balle sur le but de Strasbourg, c’est assez honteux de sa part. Mais en fait je suis pas même pas sûr que ce soit qu’une question d’envie. J’ai l’impression que Kvara n’avance pas, tout paraît « lourd » dans ce qu’il réalise », constate de son côté Alexandre Carvalho. Intervenant régulier de l'émission 100% PSG La Tribune, sur, Mathieu Faure a été le premier à dégainer. «», constate le journaliste, qui n'a pas été le seul à être choqué du non-match de Khvicha Kvaratskhelia face à Strasbourg. «», constate de son côté Alexandre Carvalho.

Luis Enrique va devoir trancher

Un autre journaliste pense lui aussi qu'il y a un vrai problème avec l'international géorgien. « Il y a un problème Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Laissé sur le banc contre Manchester City, on aurait pu logiquement penser qu’il saisirait l’occasion d’affronter Strasbourg pour montrer à Luis Enrique à quel point il avait 'tort'. Mais non. Début de saison difficile et langage corporel étrange », constate Léo Aschi. Et désormais tout le monde de se demander si Luis Enrique titularisera Kvaradona mardi prochain en Ligue des champions face au FC Barcelone.