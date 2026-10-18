PSG : Le fantôme de Kvaratskhelia fait peur à Paris

Bravo a madame , mais il y a des gens qui ont des petites testicule et qui ont besoin de se sentir en " sécurité "avec des policiers et une armée forte des sale victime de merde qui ont peur de tout, je ne les envies pas davoir ce stress quotidien, ce sont vraiment des pauvres gens qui se sentent persécuté par les étrangers cest pas de policiers que ces gens la ont besoin , mais de psychiatre, dans la vie quand on se sent pas bien quon a peur quon est mal dans sa peau quon a peur du monde il faut aller voir un toubib ou aller dans un asile ou une maison de repos ou un truc du genre, faites vous soigner les racistes
allez Nice
Qu'ils aillent attaquer ces mêmes personnes qui décident et sont responsables de ces problèmes alors, qu'ils se rendent à Paris et aille casser les maisons de ces personnes, les prendre à parti à la sortie du sénat ou de l'elysee En 1789 Il y a la prise de la bastille, en 2026, la prise de la mairie de Limoges et de l'apple store de Lille, ouah c'est certainement les mêmes idées et revendications effectuées en effet.. Encore une qui as perdus une bonne raison de fermer sa gueule
En espérant les taches sur le trottoir ont pu partir ce matin et que le trottoir va bien ...
ils sont à leur niveau et ne mérite pas mieux avec le 6ème budget de ligue 1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Kvara c’est pas loin d’être un scandale son début de saison. Passe plus un dribble. Emprunté. Même le titiller en le collant sur le banc en C1 ne le réveille pas pour le moment.