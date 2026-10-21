Kvaratskhelia blessé six mois, le PSG a peur du pire

Kvaratskhelia blessé six mois, le PSG a peur du pire

PSG
parCorentin Facy
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Touché au genou, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure à l’heure de jeu contre Barcelone. Une rupture des ligaments croisés est suspectée et redoutée par le staff médical du PSG.
Homme fort du Paris Saint-Germain avec 10 buts et 7 passes décisives en Ligue des Champions la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia a-t-il disputé ce mardi face à Barcelone son dernier match sur la scène européenne en 2026-2027 ? Le club de la capitale ne veut pas y croire et pourtant, le pire est redouté pour l’international géorgien. Titulaire face au Barça mardi au Parc des Princes, l’ancien Napolitain a été contraint de céder sa place à Maghnes Akliouche à la 59e minute de jeu. En cause, une grosse douleur au genou qui a laissé Kvaratskhelia au sol de longues minutes avant de sortir sans être capable de poser le pied à terre.
Selon les premières indiscrétions de L’Equipe, le pire est redouté pour l’ailier gauche de 25 ans puisque le Paris Saint-Germain suspecte une rupture des ligaments croisés. Les premiers tests effectués sur la pelouse du Parc des Princes, puis dans les vestiaires après la rencontre, « ne sont pas rassurants », écrit le quotidien national, qui cite l'entourage du joueur parisien, dans son édition du jour. Nos confrères ajoutent que Kvaratskhelia va passer une IRM ce mercredi qui livrera un verdict officiel et définitif quant à la blessure dont souffre le Géorgien.

Rupture des ligaments croisés pour Kvara ?

Luis Enrique et les supporters parisiens se préparent déjà au pire et espèrent secrètement une bonne surprise et un miracle ce mercredi. Si la rupture des ligaments croisés venait à être confirmée, Khvicha Kvaratskhelia serait alors absent pour au moins six mois, avec une opération et une longue rééducation dans la foulée. Le Géorgien, qui fait partie des postulants au Ballon d’Or, sort d’une saison 2025-2026 de tous les records avec le PSG avec 19 buts et 11 passes décisives, dont 10 buts et 7 passes décisives rien qu’en Ligue des Champions. C’est peu dire si une longue absence du natif de Tiflis serait préjudiciable pour Luis Enrique dans la quête d’une troisième étoile en mai prochain.

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Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.

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Ultrasoftheworld nest pas daccord avec toi

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Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!

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Ah bah tiens ca me fait penser aux fragiles qui pleuraient pour une poupée en chiffon sur une potence...

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