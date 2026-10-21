Kvaratskhelia blessé six mois, le PSG a peur du pire

Victoire à la Pyrrhus.
Mika Godts est là pour ça, je vois pas Lucho prendre un joueur à ce moment de la saison.
Ultrasoftheworld nest pas daccord avec toi
Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!
Ah bah tiens ca me fait penser aux fragiles qui pleuraient pour une poupée en chiffon sur une potence...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🚨L’entourage de Kvara craint une rupture des ligaments croisés. Les dirigeants parisiens affirment qu’il est difficile de faire un pronostic et attendent les résultats de l’IRM. (L’EQUIPE)