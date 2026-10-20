PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?

PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?

PSG
parCorentin Facy
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Sale soirée pour le PSG, dont l’infirmerie se remplit au fil de ce PSG-Barcelone. Khvicha Kvaratskhelia s’est sérieusement blessé au genou et l’inquiétude est grande pour le Géorgien.
Ce choc entre le Paris Saint-Germain et Barcelone va laisser des traces, peu importe le résultat final. Après Ousmane Dembélé dès la 18e minute de jeu, Luis Enrique a été contraint de sortir Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia à la 59e minute. Le défenseur brésilien boitait mais une grave blessure n’est pas redoutée. On ne peut pas en dire autant en revanche en ce qui concerne l’ailier géorgien, lequel s’est tordu de douleur pendant de longues minutes au niveau du genou après un choc.
Sur Canal+, l’inquiétude était de mise au vu des ralentis puisque le genou de Khvicha Kvaratskhelia semble avoir légèrement tourné. Après vérification des médecins, le changement a immédiatement été demandé et Akliouche est donc entré. Plus inquiétant encore, le Napolitain ne pouvait pas poser le pied au sol au moment de sa sortie. Au Paris SG, on va maintenant croiser les doigts pour que celui qui a été un acteur majeur des deux victoires en Ligue des Champions ne soit pas trop gravement touché.

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Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

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