PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?

Sale soirée pour le PSG, dont l’infirmerie se remplit au fil de ce PSG-Barcelone. Khvicha Kvaratskhelia s’est sérieusement blessé au genou et l’inquiétude est grande pour le Géorgien.

Ce choc entre le Paris Saint-Germain et Barcelone va laisser des traces, peu importe le résultat final. Après Ousmane Dembélé dès la 18e minute de jeu, Luis Enrique a été contraint de sortir Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia à la 59e minute. Le défenseur brésilien boitait mais une grave blessure n’est pas redoutée. On ne peut pas en dire autant en revanche en ce qui concerne l’ailier géorgien, lequel s’est tordu de douleur pendant de longues minutes au niveau du genou après un choc.