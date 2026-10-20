Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

PSG
parCorentin Facy
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Willian Pacho a été sévèrement touché au visage en fin de première mi-temps contre Barcelone après un choc avec Fermin Lopez, mais aucun carton rouge n'a été distribué par Michael Oliver.
Après avoir perdu Ousmane Dembélé sur blessure dès la 18e minute de jeu, le Paris Saint-Germain a tremblé pour Willian Pacho en fin de première mi-temps lors du choc face à Barcelone en Ligue des Champions. Il faut dire que l'image était impressionnante puisque le défenseur équatorien a pris en pleine tête les crampons de Fermin Lopez, qui cherchait à marquer dans le but vide après un premier arrêt de Matvey Safonov. Le pied du milieu espagnol n'était pas très haut, mais la violence du choc aurait pu lui valoir un carton rouge selon plusieurs observateurs.
« Normalement, c’est un carton rouge direct pour Fermin Lopez, crampons en pleine figure de Pacho. Même pas un carton jaune… », « C'est pas rouge ça ? », « Pied haut qui touche la tête de Pacho pas de rouge j'ai trouvé ça bizarre », « Ce que Fermin a fait a Pacho c’est rouge direct », « Pacho c’est un grand malade de mettre la tête et en plus il se relève » ou encore « Attentat terroriste de Firmin sur Pacho. Pas de rouge ni même de jaune » peut-on lire sur X où de nombreux supporters parisiens estiment que Michael Oliver et les arbitres en charge du VAR ont commis une grosse erreur en défaveur du Paris SG.

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Tu a encore tout faux comle d habitude

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Mouais....je sais pas, grosse faute oui, mais rouge ? Faut voir le règlement

Vente OM : L'Iran et le Qatar ont tenté d'acheter l'OM

Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

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Mon pronostic : PSG 2 - 3 Barça.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Bah tu vas continuer de payer trou du cul les suédois temmerde on te pisse au cul cest dijaya qui paye pleure !!

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