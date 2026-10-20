Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Willian Pacho a été sévèrement touché au visage en fin de première mi-temps contre Barcelone après un choc avec Fermin Lopez, mais aucun carton rouge n'a été distribué par Michael Oliver.

Après avoir perdu Ousmane Dembélé sur blessure dès la 18e minute de jeu, le Paris Saint-Germain a tremblé pour Willian Pacho en fin de première mi-temps lors du choc face à Barcelone en Ligue des Champions . Il faut dire que l'image était impressionnante puisque le défenseur équatorien a pris en pleine tête les crampons de Fermin Lopez, qui cherchait à marquer dans le but vide après un premier arrêt de Matvey Safonov. Le pied du milieu espagnol n'était pas très haut, mais la violence du choc aurait pu lui valoir un carton rouge selon plusieurs observateurs.

« Normalement, c’est un carton rouge direct pour Fermin Lopez, crampons en pleine figure de Pacho. Même pas un carton jaune… », « C'est pas rouge ça ? », « Pied haut qui touche la tête de Pacho pas de rouge j'ai trouvé ça bizarre », « Ce que Fermin a fait a Pacho c’est rouge direct », « Pacho c’est un grand malade de mettre la tête et en plus il se relève » ou encore « Attentat terroriste de Firmin sur Pacho. Pas de rouge ni même de jaune » peut-on lire sur X où de nombreux supporters parisiens estiment que Michael Oliver et les arbitres en charge du VAR ont commis une grosse erreur en défaveur du Paris SG.