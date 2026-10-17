PSG : Cette star n'est plus intouchable, c'est confirmé

Le PSG possède dans son effectif des joueurs de grand talent. Les places sont chères et João Neves traverse actuellement une période plus délicate.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort cette semaine en Ligue des champions. Le club de la capitale a pris le meilleur sur Manchester City, mais João Neves n'était pas titulaire pour ce choc européen. L'international portugais est entré en jeu en fin de rencontre. Warren Zaïre-Emery lui a été préféré et le Français s'est illustré en délivrant une belle passe décisive sur le but inscrit par Vitinha. João Neves, qui ne manque pourtant pas de talent, joue moins ces derniers temps au PSG

Joao Neves, c'est grave docteur ?

Selon les informations de L'Equipe, l'ancien joueur du Benfica a récemment reculé dans la hiérarchie des milieux de terrain du club parisien. Il n'est plus forcément considéré comme un titulaire indiscutable, notamment face au niveau de jeu affiché actuellement par Zaïre-Emery. Le média met en avant plusieurs statistiques pour illustrer cette situation. João Neves n'a inscrit qu'un seul but avec le PSG en 2026. Il ne figure par ailleurs qu'à la 12e place du classement des passes cassant une ligne. À noter qu'en sélection portugaise, Vitinha lui est également préféré.

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Pas de panique, néanmoins, pour le joueur de 22 ans. La direction du Paris Saint-Germain et Luis Enrique continuent de lui accorder une grande confiance. L'entraîneur espagnol considérerait d'ailleurs ce recul dans la hiérarchie comme temporaire, dans une logique de gestion des organismes et des temps de jeu. Le Portugais devra néanmoins saisir les prochaines occasions qui se présenteront à lui pour retrouver durablement sa place dans le onze de départ.

Ce samedi, sur la pelouse du RC Strasbourg, la pépite portugaise pourrait avoir l'occasion de se mettre en évidence. Si le PSG veut continuer à tout gagner cette saison, les Parisiens auront besoin de toutes leurs forces vives.