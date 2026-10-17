Olmo

Le PSG recalé, il choisit le banc du Barça

PSG
parEric Bethsy
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Déçu de son temps de jeu au FC Barcelone, Dani Olmo fait l’objet de nombreuses rumeurs. Depuis quelques mois, plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain sont cités parmi ses admirateurs. Mais l’international espagnol n’est pas ouvert à la discussion.
Après Dro Fernandez et Ferran Torres cette année, le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas fini de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Des Blaugrana sont régulièrement annoncés dans le viseur du club de la capitale. On pense notamment au milieu polyvalent Gavi ou encore à Dani Olmo. Le meneur de jeu capable d’évoluer en faux numéro 9 correspond parfaitement à la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique. Son profil a également tapé dans l’œil du Bayern Munich dont on parle beaucoup ces dernières semaines.
Sans surprise, ces rumeurs ont alerté le Barça et son directeur sportif Deco. Le dirigeant a donc souhaité en savoir plus auprès du principal intéressé. Selon les informations de Sport, l’ancien milieu du Barça a rencontré l’agent de Dani Olmo ce jeudi afin de connaître les réelles intentions de son joueur. Deco a pu apprendre que l’intérêt du Bayern Munich était bien réel. En revanche, il n’existe aucune offre ni la moindre discussion. Un départ du Barcelonais paraît improbable à l’heure actuelle, d’autant que le club catalan n’accepterait de vendre son milieu offensif qu’en cas d’offre énorme.

Olmo fidèle au Barça

Ce n’est pas vraiment le genre du Bayern Munich, ni celui du Paris Saint-Germain. Et de toute façon, Dani Olmo n’est pas non plus ouvert à la négociation. Le champion du monde espagnol, devancé par Fermin Lopez dans la hiérarchie d’Hansi Flick au Barça, est bien frustré par son temps de jeu. Mais pas question pour lui de quitter à nouveau son club formateur qu’il a eu tant de mal à retrouver en 2024, lorsqu’il s’était engagé pour six ans.
D. Olmo Carvajal

D. Olmo Carvajal

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Lissé sur 15 ans ça fait 100 M / an de sponsoring "maison". C'est beaucoup et peu à la fois quand on sait comment le FPF nous a empêcher de flamber certaines années alors que le proprio a largement les moyens.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..

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