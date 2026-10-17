Le PSG recalé, il choisit le banc du Barça

Lissé sur 15 ans ça fait 100 M / an de sponsoring "maison". C'est beaucoup et peu à la fois quand on sait comment le FPF nous a empêcher de flamber certaines années alors que le proprio a largement les moyens.
Chacun va un peu ou il veut quest ce que cela peut te foutre ?? Tu t'ennuies dans ta pauvre vie pour en etre a regarder ca ?? Je sais pas mafoi chacun mène un peu sa vie comme il l'entend
Cest juste que jai autre chose a foutre de ma vie que de savoir la religion de untel ou untel de savoir comment il s'habille ce quil mange etc etc il y a d'autre soucis plus grave comme le manque de toubib et d'enseignant, sérieux toi ton soucis cest detre raciste avec tout les manques de moyen ailleurs ?? On sent que tu t'éclates dans la vie pauvre type ta rien d'autre a foutre que ca ?? Tes vraiment un pauvre malheureux
Marseille paris Metz, le reste cest a droite ou " apolitique " sainte cest 50 50 le reste a droite , oui meme Rennes et jeunesse roahzon
Des radicaux il y en a dans toute les religions meme chez les chrétiens, va faire un tour en europe de l'est voir un peu , pareil chez les juif netenyaoud cest quoi ?? A lui seul il a exterminé une population entière moralite ?? Les croates qui ont massacré des villages entier serbes ?? Des serbes qui ont massacré des villages entiers bosniaques ou kosovar ?? Des kosovar qui ont aussi détruit des villages serbes et ont fait des trafics d'organe ??? Tout cela au nom de la religion et de l'intolérance des fanatique raciste comme toi la Yougoslavie est l'exemple parfait de l'intolérance de toutes les religions, personne ne veut vivre avec personne !!! Voila le problème !! L'intolérance et le fachisme Croate chrétiens qui n'aime pas les serbes orthodoxe l'inverse est réciproque..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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🔴𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 Deco se reunió ayer en Barcelona con Juanma López, agente de Dani Olmo, para conocer de primera mano su situación actual, en medio del interés del Bayern de Múnich y de su deseo de tener mayor protagonismo ✍️ @monfortcarlos