Le PSG recalé, il choisit le banc du Barça

Déçu de son temps de jeu au FC Barcelone, Dani Olmo fait l’objet de nombreuses rumeurs. Depuis quelques mois, plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain sont cités parmi ses admirateurs. Mais l’international espagnol n’est pas ouvert à la discussion.

Après Dro Fernandez et Ferran Torres cette année, le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas fini de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Des Blaugrana sont régulièrement annoncés dans le viseur du club de la capitale. On pense notamment au milieu polyvalent Gavi ou encore à Dani Olmo. Le meneur de jeu capable d’évoluer en faux numéro 9 correspond parfaitement à la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique. Son profil a également tapé dans l’œil du Bayern Munich dont on parle beaucoup ces dernières semaines.

Sans surprise, ces rumeurs ont alerté le Barça et son directeur sportif Deco. Le dirigeant a donc souhaité en savoir plus auprès du principal intéressé. Selon les informations de Sport, l’ancien milieu du Barça a rencontré l’agent de Dani Olmo ce jeudi afin de connaître les réelles intentions de son joueur. Deco a pu apprendre que l’intérêt du Bayern Munich était bien réel. En revanche, il n’existe aucune offre ni la moindre discussion. Un départ du Barcelonais paraît improbable à l’heure actuelle, d’autant que le club catalan n’accepterait de vendre son milieu offensif qu’en cas d’offre énorme.

Olmo fidèle au Barça

Ce n’est pas vraiment le genre du Bayern Munich, ni celui du Paris Saint-Germain. Et de toute façon, Dani Olmo n’est pas non plus ouvert à la négociation. Le champion du monde espagnol, devancé par Fermin Lopez dans la hiérarchie d’Hansi Flick au Barça, est bien frustré par son temps de jeu. Mais pas question pour lui de quitter à nouveau son club formateur qu’il a eu tant de mal à retrouver en 2024, lorsqu’il s’était engagé pour six ans.