PSG : Barcelone fête déjà sa victoire au Parc des Princes

Le PSG sera privé de Nuno Mendes, l’arme fatale du club parisien pour bloquer Lamine Yamal, ce mardi face au Barça. Une nouvelle qui fait le bonheur de la presse catalane avant le choc entre les deux équipes.

Une semaine après avoir battu Manchester City en Angleterre, le PSG est de nouveau confronté à un ogre européen ce mardi au Parc des Princes. C’est cette fois le Barça, incontestable leader de la Liga, qui est au menu des hommes de Luis Enrique. Le club catalan compte quelques forfaits importants dans ses rangs, comme Koundé ou Eric Garcia mais le PSG n’est pas non plus épargné. Luis Enrique doit de son côté composer sans Nuno Mendes.

Une absence très préjudiciable pour Paris quand on sait que le latéral gauche portugais est l’un des seuls au monde à être capable de réduire l’influence de Lamine Yamal, ce qu’il a déjà réussi plusieurs fois par le passé. Le quotidien catalan Sport se réjouit justement de l’absence de Nuno Mendes et glisse un chiffre crucial : sans son latéral portugais de 23 ans, le Paris SG n’a remporté aucun de ses trois premiers matchs de la saison.

Pour rappel, Nuno Mendes était suspendu à la suite d’un carton rouge reçu face au RC Lens lors du Trophée des Champions. La presse barcelonaise veut y voir un premier signe très positif dans l’optique d’une victoire au Parc des Princes ce mardi. Selon les échos de la presse française, c’est Warren Zaïre-Emery qui sera préféré à Lucas Hernandez et à Lucas Digne pour occuper le rôle de latéral gauche ce mardi et donc de se frotter à Lamine Yamal.

Reste maintenant à voir si le polyvalent milieu de terrain parisien, qui a déjà montré qu’il pouvait briller comme latéral mais plutôt à droite, sera capable de livrer une performance aboutie face à un joueur du calibre de l’ailier espagnol de 19 ans, auteur d’un début de saison stratosphérique. Ce serait sans conteste la plus belle des récompenses à apporter à la presse catalane, qui voit déjà Barcelone l’emporter à Paris en grande partie grâce à l’absence de Nuno Mendes.