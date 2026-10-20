LdC : Le Barça éjecte Rodri contre le PSG

Joueur majeur du FC Barcelone depuis le début de la saison, Rodri devrait démarrer sur le banc à la surprise générale contre le PSG ce mardi soir lors de la 3e journée de Ligue des Champions.

Homme fort du milieu de terrain barcelonais cette saison, Rodri était pressenti pour démarrer face au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes. Hansi Flick réserve une grosse surprise dans son onze de départ puisque le Ballon d’Or espagnol sera sur le banc selon le journaliste Alfredo Martínez, toujours bien renseigné sur le FC Barcelone.

Un choix fort de la part de l’entraîneur allemand alors que Rodri avait démarré les deux premiers matchs de C1 cette saison ainsi que la plupart des rencontres de Liga. Reste maintenant à connaître les raisons de ce choix et l’identité de son remplaçant sur les coups de 20 heures, soit une heure avant le coup d’envoi du match que tout le monde attend ce mardi soir à Paris.