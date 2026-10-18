PSG-Barça : L’arbitre adore Madrid, les Catalans hallucinent

Michael Oliver sera chargé d’arbitrer la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi soir. En Catalogne, la nomination de l’arbitre anglais ne passe pas du tout.

Le PSG et le FC Barcelone, considérés par beaucoup comme deux des meilleures équipes d’Europe actuellement, s’affronteront ce mardi soir en Ligue des champions. Il ne s’agit pas encore d’un match décisif, loin de là, mais cette affiche est particulièrement attendue au vu de la dynamique des deux formations rivales. Tous les détails auront leur importance lors de cette rencontre européenne. Michael Oliver aura la lourde tâche d’arbitrer ce choc entre Parisiens et Catalans. De l’autre côté des Pyrénées, l’arbitre de 41 ans suscite déjà de nombreuses interrogations. La raison ? Une prétendue préférence pour le Real Madrid…

Barcelone est en colère avant de débarquer à Paris

Ces dernières heures, plusieurs comptes sur X, notamment celui de Jordan Alonso, ont ressorti d’anciennes photos publiées par Lucy Oliver, l’épouse de Michael Oliver. On y voit notamment le couple lors de voyages à Madrid, accompagnés de légendes telles que « Loving Madrid » (« J’adore Madrid ») et « Not a bad stadium, I guess » (« Pas mal, ce stade, finalement »), cette dernière faisant notamment référence au Santiago-Bernabéu. Ces publications ont suscité de nombreuses réactions, parmi lesquelles : « C’est une honte, ils vont voler effrontément, toujours des voleurs madridistes, comme s’il n’y avait pas d’arbitres en Europe. La mafia madridiste de l’UEFA » ; « Si le Barça gagne à Paris avec cet arbitre, c’est notre année, définitivement » ; ou encore : « Ils sont vraiment tous contre le Barça ».

Les réseaux sociaux catalans se sont ainsi largement emparés du sujet, certains supporters cherchant à mettre la pression sur l’arbitre anglais avant cette affiche européenne. Chacune de ses décisions sera scrutée de près par les fans du Barça. De son côté, le PSG devra rester solide mentalement pour tirer son épingle du jeu, d’autant que Nuno Mendes ne sera pas de la partie. Luis Enrique devra donc trouver une solution pour compenser l’absence du Portugais, dont l’importance dans son système n’est plus à démontrer.