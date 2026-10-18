« L’équipe B du PSG est quelconque », Vincent Duluc sidéré

« L’équipe B du PSG est quelconque », Vincent Duluc sidéré

PSG
parClaude Dautel
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Tout comme contre Le Mans, Luis Enrique a été obligé de faire entrer en jeu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha et Hakimi en seconde période pour s'imposer à Strasbourg. Vincent Duluc estime que l'entraîneur du PSG doit tout de même être choqué de cette situation.
Depuis le début de la saison, les matchs se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Tandis que sur la scène européenne le PSG écrase ses adversaires avec son équipe-type, c'est l'inverse qui se produit. Les champions de France ont souvent été menés au score, poussant Luis Enrique à faire entrer ses meilleurs éléments, alors qu'il aurait préféré les garder au chaud sur le banc. Cela a encore été le cas samedi à la Meinau où le PSG était mené au score et tout proche de craquer avant que finalement les stars parisiennes sortent du banc et plient le match en un peu plus de 15 minutes. Dans l'émission On refait le match, sur RTL, Vincent Duluc admet que cette saison l'écart entre les remplaçants et les titulaires parisiens est abyssal.

Le PSG ne peut pas compter sur ses remplaçants

Pour le journaliste vedette de L'Equipe, l'entraîneur du Paris Saint-Germain doit se poser des questions sur cette incapacité qu'a son équipe B à dominer les rivaux de Ligue 1. « Je ne pense pas quand même que ce soit un monde idéal pour Luis Enrique de voir son équipe B aussi quelconque, aussi médiocre, et d'être obligé de lancer la cavalerie en fin de match, aussi bien contre Le Mans la semaine dernière qu'à Strasbourg. C'est pas la vocation de ce PSG de ne dominer la Ligue 1 qu’avec sa meilleure équipe. Jusque-là, le PSG arrivait quand même à dominer la Ligue 1 avec sa deuxième équipe. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas, et c'est ce qui fait quand même un petit peu douter de l'irrésistible domination du PSG jusqu'à ce que ça l'intéresse vraiment », avoue Vincent Duluc, qui se demande jusqu'où ira Luis Enrique dans cette logique.

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Depuis le début de cette saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été mené quatre fois au score sur sept matchs, c'était contre Rennes, Lille, Monaco et Strasbourg. Mais si le PSG a réussi à égaliser face à Rennes et au LOSC, et s'est imposé face au club alsacien, il s'est incliné contre Monaco au Parc des Princes. Cela n'a toutefois pas empêché le PSG de remonter comme une fusée au classement.
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