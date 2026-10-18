Ousmane Dembélé joue quand il veut, le PSG a compris

Ousmane Dembélé joue quand il veut, le PSG a compris

PSG
parClaude Dautel
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Remplaçant au coup d'envoi contre Strasbourg, Ousmane Dembélé est entré en jeu en seconde période et à lui seul le Ballon d'Or 2025 a tout renversé. Luis Enrique est épaté par son attaquant vedette et ne le cache pas.
Les supporters strasbourgeois auraient préféré ne pas voir Ousmane Dembélé à l'œuvre, mais le Paris Saint-Germain n'a pas eu d'autre choix que de faire entrer en jeu son attaquant numéro 1 alors que le club alsacien menait encore au score à l'heure de jeu. Si Dembélé a commencé son match en ratant un tir au but, le vrai point faible du PSG cette saison, la suite a été une masterclass avec une passe décisive et un but, et surtout une attitude qui a clairement permis à ses coéquipiers de se motiver encore plus. Alors que certains doutaient du Ballon d'Or 2025, en l'espace de deux matchs contre Manchester City et Strasbourg, ce dernier a répondu aux critiques. De son côté, Luis Enrique était très dithyrambique en évoquant le cas Dembélé.
Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est le maître des horloges et Luis Enrique s'adapte. « C'est Ousmane, il est toujours comme ça. C’est un joueur très différent à ce que tu peux voir, avec cette envie de jouer au football et de faire des choses différentes. C’est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Ousmane Dembélé. Mais, il ne peut pas avoir le même niveau toute la saison, c’est normal. Je lui ai dit : si tu joues 25 minutes, tu marques un but et tu fais une passe décisive, il n'y a pas besoin de jouer plus de minutes. C'est ça, c'est suffisant, même s'il était énervé parce qu'il a raté le penalty », a confié Luis Enrique après la rencontre.
Selon José Barroso, journaliste de L'Equipe, dans le privé, Ousmane Dembélé reconnaît avoir actuellement d'excellentes sensations, et « monter en puissance ». Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, mais également l'équipe de France. Car comme Luis Enrique, Zinedine Zidane est fan de Dembélé et ne le cache pas, et cela a probablement contribué à ce retour au premier plan du natif d'Evreux.

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